Andy Serkis dio nuevos detalles de la segunda parte de "The Batman"

Desde entonces ha habido cierta agitación en torno a The Batman Parte 2 , ya que se ha retrasado varias veces y ahora está programada para estrenarse el 1 de octubre de 2027. Sin embargo, durante una entrevista reciente con ScreenRant, la estrella de The Batman Andy Serkis , que interpreta a Alfred en la película, dio una actualización optimista, compartiendo que recientemente se conectó con su director para un informe de progreso:

“Sé que hay un gran apetito y, vaya, yo tengo tanta hambre como todos ustedes … Hablé con Matt recientemente porque estaba haciendo una entrevista de prensa con él sobre The Penguin, lo entrevisté… Me contó la historia de The Batman 2 y estoy muy emocionado por eso! [risas]”

James Gunn asumió como nuevo jefe creativo de DC Studios en 2022 y lanzó un nuevo DCU listo para llevar al estudio hacia el futuro, pero ciertamente no ayudó al desarrollo de The Batman 2. Gunn se ha mantenido firme en que habrá muchas historias en Elseworlds, universo que no se relaciona directamente con el DCU, pero esperar cinco años para una secuela no es algo que muchos fanáticos estén felices de hacer hoy en día. El guionista original Peter Craig también regresará para escribir The Batman Part 2 junto con el director Matt Reeves.

¿Quién regresará para The Batman Parte 2?

Pattinson (obviamente) volverá a repetir su papel como Bruce Wayne/Batman en The Batman Part 2, junto con Andy Serkis y Jeffrey Wright de regreso para otra aventura como Alfred y el Comisionado Gordon, respectivamente. Después de liderar previamente su propio programa, Colin Farrell ha confirmado que tendrá al menos algunas escenas en The Batman 2 , y los fanáticos todavía esperan ansiosamente noticias sobre una posible temporada 2 para The Penguin.

Se desconoce si Zoë Kravitz repetirá su papel como Catwoman, o si algún miembro de las familias criminales Falcone y Marone de The Penguin también aparecerá en la película.