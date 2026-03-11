Ángel Di María y un emotivo encuentro con Fito Páez: música, dedicatoria y ovación del público + Seguir en









Acompañado por su esposa, Jorgelina Cardoso, el jugador disfrutó del show que abrió la serie de cuatro presentaciones del músico en Rosario.

Fito y Di María juntos en Rosario.

Ángel Di María dijo presente en el primer concierto sinfónico de Fito Páez en Rosario, que se realizó anoche en el teatro El Círculo. Acompañado por su esposa, Jorgelina Cardoso, el jugador disfrutó del show que abrió la serie de cuatro presentaciones del músico en la ciudad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al finalizar el show sinfónico, Fito saludó especialmente a Di María desde el escenario, reconociendo al “campeón del mundo”. La mención del artista desató una ovación del público presente, que comenzó a corear el nombre del futbolista al ritmo de “Fideo, Fideo”, generando un cierre emotivo para la noche.

Fito Páez Ángel Di María El futbolista campeón del mundo compartió una foto junto al músico en redes sociales: "Muchas gracias por recibirnos. Hermosa noche Fito querido", escribió.

Cómo fue el show de Fito Páez en Rosario “Casa Páez” son tres shows consecutivos, con conceptos diferentes, y en dos lugares muy representativos en la historia personal de Fito y de Rosario. El primero de estos conciertos tuvo lugar anoche en el fabuloso Teatro El Círculo, donde brindó un concierto sinfónico junto a la ‘Orquesta Casa Páez’ dirigida por el maestro Javier Mas, y formada especialmente para este exclusivo show.

Como apertura de la velada, estuvo tocando Jorge Fandermole, uno de los músicos más representativos de la canción popular argentina, y una influencia muy profunda en el arte de Fito.

La presentación de Páez constó de 18 canciones de toda su carrera y de su educación musical. Lo que sigue es seguir construyendo el miércoles 11 de marzo un show Piano Solo en el Teatro Astengo y luego la oportunidad de escuchar por única vez todo ‘Novela’, su última obra publicada, en Teatro El Círculo. De esta manera, la ciudad vivirá una semana excepcional que tendrá su gran encuentro popular el domingo 15 de marzo, en el Monumento a la Bandera.