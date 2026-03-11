La nueva serie de Prime Video que tiene un elenco lleno de estrellas y una historia que te va a sorprender + Seguir en









Con el protagónico de Nicole Kidman y otros actores de los más aclamados, esta producción dramática te va a atrapar desde el primer minuto.

El drama y el misterio se apoderan de la pantalla de Prime Video. Imagen: Prime Video

La plataforma de Prime Video continúa ampliando su catálogo con producciones cada vez más ambiciosas, especialmente dentro del género policial y de suspenso. En esta ocasión, se apostó fuerte por una serie con gran presupuesto y figuras reconocidas de Hollywood para captar la atención del público.

En los últimos años, el servicio de streaming de Amazon se consolidó como uno de los principales competidores del mercado, con series originales que combinan misterio, drama y tramas basadas en novelas exitosas. Ahora, la plataforma vuelve a apostar por una adaptación literaria que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados.

Se trata de Scarpetta, una nueva serie protagonizada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis que adapta la famosa saga de novelas policiales de Patricia Cornwell y que llegará a Prime Video con una historia llena de misterio, investigación criminal y giros inesperados.

Scarpetta La muerte esconde misterios que la protagonista deberá descubrir. Imagen: Prime Video De qué trata Scarpetta, la nueva serie de Prime Video La serie sigue la historia de Kay Scarpetta, una reconocida médica forense que utiliza su conocimiento científico para investigar complejos casos criminales. A través de su trabajo, la protagonista analiza pistas, realiza autopsias y reconstruye escenas del crimen para descubrir la verdad detrás de muertes aparentemente inexplicables.

A lo largo de la trama, Scarpetta se enfrenta a investigaciones cada vez más difíciles que ponen a prueba tanto su talento profesional como su vida personal. La serie explora no solo el aspecto técnico del trabajo forense, sino también el impacto emocional que tienen estos casos en quienes intentan resolverlos.

Scarpetta Nicole Kidman protagoniza esta nueva serie de Prime Video. Imagen: Prime Video El relato combina elementos de thriller, drama y misterio, con casos que obligan a la protagonista a desentrañar secretos ocultos y enfrentar amenazas peligrosas. La historia también profundiza en las relaciones personales de Scarpetta y en el mundo que rodea a las investigaciones criminales. Con una estética oscura, investigaciones detalladas y un fuerte enfoque en el suspenso, la serie busca renovar el género policial dentro del streaming, apoyándose en el éxito de las novelas que inspiraron la historia. Prime Video: tráiler de Scarpetta Embed - Scarpetta | Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de Scarpetta Nicole Kidman (Kay Scarpetta)

Jamie Lee Curtis (Dorothy Farinelli)

Ariana DeBose (Lucy Farinelli)

Bobby Cannavale (Pete Marino)

Simon Baker (Benton Wesley)