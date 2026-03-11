Rebord fue denunciado penalmente por la DAIA: "Es una denuncia penal infundada"

El conductor rechazó las acusaciones y explicó que su editorial cuestionaba el accionar de Milei y no a la religión.

El conductor Tomás Rebord fue denunciado penalmente por presunto antisemitismo luego de comentarios que realizó durante su programa en el canal de streaming Blender .

La presentación judicial se originó a partir de un editorial emitido en el ciclo " Hay Algo Ahí" , donde cuestionó la política exterior del Gobierno nacional, la relación de Javier Milei con el Estado de Israel y la reacción oficial frente a los incendios forestales de la Patagonia . Algunos de esos comentarios fueron interpretados por sectores de la comunidad judía como ofensivos .

La denuncia fue impulsada por el abogado Jorge Monastersky y se popularizó rápidamente, especialmente después de que el Presidente de la Nación compartiera el caso en su cuenta de X (ex Twitter) y celebrara la acción.

También está involucrada la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) , que fue mencionada en este último intercambio público. A continuación, conocé los detalles.

En su monólogo, Rebord analizaba distintos hechos políticos ocurridos en el país en los últimos meses y cuestionaba especialmente el posicionamiento internacional del gobierno argentino .

Uno de los ejes principales de su intervención fue la relación del presidente Javier Milei con Israel. Durante el editorial, se preguntó por la frecuencia de los viajes del mandatario a ese Estado y puso en duda la prioridad de esas visitas en comparación con otras actividades institucionales dentro de Argentina.

En tono irónico, comentó: "Cuántas veces va a ir al Muro de los Lamentos. Cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra. Por qué tiene que viajar seis veces por año a Israel. Yo te entiendo lo de la agenda norteamericana, pero ni los yankees lo están haciendo".

"Banco que te emocione la pared una vez, ¿pero todas las veces? Tenés un éxtasis religioso", señaló.

El discurso también incluyó una referencia a los incendios forestales que afectaron distintas zonas de la Patagonia. El streamer ironizó sobre declaraciones que habían circulado en redes y en el debate político respecto de posibles responsables de los focos ígneos.

En ese contexto, cuestionó: “La principal preocupación del gobierno es aclarar que los argentinos ‘no somos nazis’”, y agregó: "¿Y el fuego?" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonsanchezrey1/status/2031200678022910264?s=20&partner=&hide_thread=false Tomás Rebord: ¿Por qué Milei tiene que viajar seis veces por año a Israel? pic.twitter.com/VF30vBcaLW — Gon Sánchez Rey (@gonsanchezrey1) March 10, 2026

A partir de esos dichos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires.

En su presentación sostuvo que "atribuir hechos graves como incendios a personas por su religión, insinuar responsabilidades colectivas y ridiculizar símbolos religiosos no es sátira ni ironía”, sino una forma de discurso que "alimenta prejuicios, banaliza el antisemitismo y puede generar hostilidad".

Por ese motivo solicitó que se investigue el caso bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, la normativa argentina que sanciona conductas o expresiones que promuevan discriminación por motivos de religión, origen étnico, nacionalidad u otros factores.

"La Justicia no tiene que buscar justificar estos discursos bajo la apariencia de humor o de libertad de expresión. Esto no es libertad de expresión. Es un discurso que puede generar violencia social y por eso debe ser analizado con la seriedad que corresponde", concluyó en su publicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemonasOK/status/2031343046491615618?s=20&partner=&hide_thread=false Denuncié a Tomás Rebord ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 por expresiones públicas realizadas bajo el escudo de un monólogo “humorístico”, en las que se insinuó que “los judíos” podrían estar vinculados con los incendios en la Patagonia y se ridiculizó al… — Dr.Jorge Monastersky (@jorgemonasOK) March 10, 2026

La reacción de Javier Milei ante la denuncia penal

La polémica tomó una dimensión política aún mayor cuando el presidente Javier Milei intervino públicamente en el tema a través de sus redes sociales.

El mandatario compartió un mensaje del abogado denunciante en la red social X y acompañó la publicación con la palabra "Masterclass", en lo que fue interpretado como un respaldo explícito a la denuncia presentada.

En el mismo mensaje, el presidente etiquetó a la DAIA, una de las principales organizaciones representativas de la comunidad judía en Argentina.

La respuesta de Rebord ante la denuncia penal que recibió

Luego de que la presentación judicial se hiciera pública, Tomás Rebord respondió durante su propio programa en Blender y rechazó las acusaciones en su contra. "Es una denuncia penal infundada. Y después con copia DAIA. ¿Qué es eso? O sea, ¿desde cuándo eso funciona así?", planteó.

Durante su descargo explicó que sus comentarios estuvieron dirigidos a cuestionar decisiones políticas del Gobierno nacional y no a atacar a la comunidad judía.

Según indicó, el contenido de su monólogo se centraba en tres puntos: la política exterior del presidente, la frecuencia de sus viajes a Israel y la reacción del oficialismo frente a los incendios forestales en la Patagonia.

"Yo señalé que me llamaba mucho la atención y que no entiendo por qué el presidente de la nación va seis veces al Estado de Israel y no va, por ejemplo, al acto en la Casa de Tucumán el 9 de julio, por ejemplo. Y creo que eso es algo que llama la atención a los argentinos y uno lo puede preguntar", afirmó sobre la agenda de Milei.

Después, continuó: "Me llamaba la atención que al gobierno lo único que le preocupaba no era apagar el fuego, sino aclarar que no eran antisemitas. Con lo cual, siento que sus prioridades están un tanto extrañas".

Por último, criticó la forma en que el Ejecutivo suele expresarse sobre distintos actores políticos y sociales: "Me llama mucho la atención que el presidente pueda decir, hablar mal de los discapacitados, de los putos, de las lesbianas, de los trabas, de cualquier persona que él considere en una situación de minusvalía o indefensión, pero lo único con lo que no se puede joder, es ni siquiera joder, es decir la palabra judíos".

El conductor también insistió en que su editorial nunca incluyó expresiones antisemitas: "¿Qué dije? Que va 56 veces al Estado de Israel, si fuera 50 veces a Uganda o a Kenia diría lo mismo, diría ‘qué interés tan particular en la agenda del Presidente de la Nación’".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/2031537293320700387?s=20&partner=&hide_thread=false ''Yo señalé que el presidente va seis veces al Estado de Israel, pero no a un acto en Tucumán'': Rebord se refirió a la denuncia penal de la DAIA, advirtió que ''no se olviden de que es abogado'' y los acusó de ''banalizar los discursos de odio''.pic.twitter.com/BeWRpWUQ3n https://t.co/GLeZ0rGWMq — MDZ Online (@mdzol) March 11, 2026

El streamer también remarcó que tiene formación en derecho y que conoce los límites legales de las expresiones públicas. En ese sentido sostiene que "este tipo de cosas banalizan justamente los discursos de odio".

"Si me quieren meter una denuncia penal para que no diga algo, chúpenme la verga", lanzó, y agregó: "Sé bien cuando digo algo que no corresponde y también sé hacer chistes, el humor es algo que se tiene que poder hacer y acá jodemos con todo".

Además, criticó al Gobierno por haber cerrado distintos organismos públicos: "Para eso cierran el INADI. O sea, cierran el INADI para decir ‘DAIA, ¿viste lo que dijo Rebord?’", ironizó.

Hacia el final de su descargo, insistió: "Están todos locos. Escuchen ese mismo momento, no dije absolutamente nada".