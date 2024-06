Ariana Grande habló sobre las denuncias de abuso en Nickelodeon

Ariana Grande dijo que ha sido “devastador” conocer las historias de abuso que fueron descubiertas por el documental sobre Nickelodeon Quiet On Set .

La serie documental de cinco episodios se emitió en marzo y detalla escándalos detrás de escena en el canal de televisión infantil, con especial atención en el mandato de Dan Schneider como productor y showrunner en programas como All That, The Amanda Show y Zoey 101. Desde entonces, Schneider ha presentado una demanda contra los productores del programa.