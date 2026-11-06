Arteba 2026: siete museos argentinos incorporaron un total de 20 obras a sus colecciones + Agregar ámbito en









El programa Matching Funds, impulsado por Zurich y Fundación arteba, acompañó a instituciones culturales de distintas provincias en la adquisición de obras, con el objetivo de ampliar sus colecciones y contribuir a la preservación del patrimonio artístico.

Siete museos de Argentina sumaron nuevas obras.

Zurich Argentina participó de la 35.ª edición de arteba y volvió a impulsar Matching Funds, el programa que desarrolla junto con Fundación arteba para apoyar la adquisición de obras por parte de museos. En esta edición, la iniciativa permitió que siete instituciones de distintas regiones del país incorporaran un total de 20 obras a sus colecciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Matching Funds forma parte del Programa de Adquisiciones de la feria y busca facilitar el acceso de los museos a nuevas producciones artísticas, acompañando el crecimiento de sus colecciones. De esta manera, contribuye a ampliar y preservar el patrimonio cultural argentino, así como a acercar distintas expresiones artísticas contemporáneas a la comunidad.

“El arte tiene la capacidad de generar encuentros, abrir conversaciones y enriquecer la forma en que entendemos nuestra cultura. Por eso, nos entusiasma acompañar una iniciativa que permite que nuevas obras encuentren un lugar en los museos y puedan ser disfrutadas por más personas. Cada adquisición es, también, una oportunidad para acercar el arte a la comunidad y contribuir a que ese patrimonio siga creciendo”, señaló Mauro Zoladz, Head of Customer Proposition de Zurich Argentina.

Los siete museos beneficiados por la iniciativa y las obras incorporadas a sus colecciones:

Museo Castagnino +Macro (Rosario): Fernanda Laguna, Los locales de Fernanda Laguna (video).

Museo de Arte Contemporáneo de Salta (MAC): Marcelo Canevari, Cuando llame el volcán.

Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (San Juan): Laura Códega, Espectros en la hierba teñida; y Carlos Cima, Sin título.

Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez (Santa Fe): Rogelio Polesello, El primer amor; Víctor Magariños, Sin título; y Diana Chalukian, Sin título.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MALBA): Jimena Travaglio, Sin título – Serie Jitter; Sofía Castro, CUMBIA; Benjamín y Felipe Álvarez, Jarras; Carolina Antich, El más querido (variación II); Víctor Florido, Living-comedor; Itamar Hartavi, Sol Flor; Tomás Maglione, Ya me disfracé de estrella asesinada; Juan Valenti, Tercera persona; Paola Vega, Sin título; y Gal Vukusich, Claroscuro.

Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires): Matías Duville, Pink Ashes.

Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC): Sebastián Consenza, El canto de las sirenas; y Manu Brandazza, Amor transparente. arteba, un espacio clave para el desarrollo del arte La edición 2026 de arteba se desarrolló entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre en La Rural y reunió a más de 41.000 visitantes durante sus cinco jornadas.

En esta edición, el Programa de Adquisiciones alcanzó un récord de participación, con 26 museos y fundaciones —10 de ellas internacionales— que incorporaron 55 obras a sus colecciones. A lo largo de sus 21 años de trayectoria, el programa ya acumula 491 obras adquiridas por instituciones públicas y privadas.

Temas Arte

museo