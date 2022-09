Artistas repudiaron el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

https://twitter.com/NoherMichel/status/1565673118663852032 Hace pocos días se cumplieron 80 años de la milagrosa huida de mi abuelo desde la Alemania nazi.

Se impone la reflexión.

El extremismo nunca es la respuesta. Sin embargo está más cerca de lo que queremos creer.

No nos dejemos caer.

Democracia hoy y siempre — Michel Noher (@NoherMichel) September 2, 2022

Por su parte, Juan Minujín expresó: “Basta de discursos de odio. El día más triste desde el 83. Esto es tremendo. Muy triste. Repudio profundamente este atentado y me solidarizo con @CFKArgentina”.

https://twitter.com/juanminujin/status/1565540443026227200 El día más triste desde el 83. Esto es tremendo. Muy triste. Repudio profundamente este atentado y me solidarizo con @CFKArgentina — Juan Minujin (@juanminujin) September 2, 2022

Desde de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai) se manifestaron a través de un comunicado: “Repudiamos enérgicamente el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Lamentamos y condenamos este hecho de extrema gravedad, consecuencia de la proliferación de discursos de odio expresados por sectores profundamente antidemocráticos. Acompañamos a la vicepresidenta de la nación en este difícil momento y en defensa de la democracia bregamos por la paz social”.

En tanto, desde la Asociación de productores independientes de medios audiovisuales (Apima) expresaron: “Repudiamos enérgicamente el atentado a la vicepresidenta y toda manifestación de mviolecia. Nuestra absoluta solidaridad con Cristina Fernandez de Kirchner”.

El productor Pablo Culell: “Repudio el atentado contra @CFKArgentina. Este hecho de violencia extrema nos debe interpelar como sociedad por los discursos de odio. No permitamos esta locura en nuestro país más allá de ideologías”.

https://twitter.com/pabloculellok/status/1565508943295746049 Repudio el atentado contra @CFKArgentina.

Este hecho de violencia extrema nos debe interpelar como sociedad por los discursos de odio. No permitamos esta locura en nuestro País más allá de ideologías. — PABLO CULELL (@pabloculellok) September 2, 2022

La señal pública Encuentro publicó un video acompañado del texto: “Al odio y a la violencia le decimos: ¡Nunca Más!".

La actriz y subsecretaria de Políticas Culturales Victoria Onetto se sumó a los repudios al manifestar que “el atentado contra Cristina es lo más grave que hemos vivido desde la vuelta de la democracia" y agregó: "El discurso de odio de la oposición genera esta violencia incomprensible. Todo mi amor y de todo el pueblo”.

El actor Gonzalo Heredia publicó “¿Pero de qué se sorprenden?” sin mencionar a la vicepresidenta pero en alusión a lo ocurrido.

Jean Pierre Noher, por su parte, expresó: “Toda mi solidaridad con Cristina Kirchner. ¡Basta de odio! Tristeza infinita”.

https://twitter.com/jeanpierrenoher/status/1565508122000646144 Toda mi solidaridad con @CFKArgentina . Basta de odio ! Tristeza infinita — Jean Pierre Noher (@jeanpierrenoher) September 2, 2022

“¿Quién se va a hacer cargo ahora de todo el pus y la bilis social fogoneada, no?”, escribió el músico Iván Noble en su cuenta de Twitter.

La conductora y actriz Florencia de la V mencionó: "Estoy sin palabras, no puedo creer que en plena democracia vivamos un hecho semejante. Un hombre gatilló en la cabeza de la vicepresidenta".

Y en otro posteo agregó: “Día de mucha tristeza, ahora comprende cuáles pueden ser las consecuencias de reproducir constantemente discursos de odio en los medios de comunicación. #Basta”.

Luciana Salazar expresó: "Este país no deja de sorprendernos constantemente y lo peor es que casi siempre con cosas negativas. Es lamentable todo lo que sucede. Un respiro, algo positivo. Por Dios".

También, la actriz y humorista Verónica Llinás dijo a través de su cuenta de Twitter: “Gravísimo lo que ocurrió ayer. Si esto en vez de unirnos nos separa, estamos muertos”; mientras que la actriz y conductora Florencia Peña publicó en su cuenta de twitter una foto con la leyenda “El amor vence al odio”.

https://twitter.com/VLlinas/status/1565690810540122112 Gravísimo lo que ocurrió ayer.

Si esto en vez de unirnos nos separa, estamos muertos. — Verónica Llinás (@VLlinas) September 2, 2022

Por su parte, el actor mexicano Gael García Bernal expresó: “Toda mi solidaridad con el pueblo de mi segunda patria. Qué horror que suceda esto. Condena, denuncia, y todo aquello que se pueda decir y hacer para detener semejantes actos de odio”.

https://twitter.com/GaelGarciaB/status/1565521129174966272 Toda mi solidaridad con el pueblo de mi segunda patria. Qué horror que suceda esto. Condena, denuncia, y todo aquello que se pueda decir y hacer para detener semejantes actos de odio. https://t.co/OOXU4w0jZW — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) September 2, 2022

Por su parte, la actriz Anabel Cherubito publicó a través de su cuenta de Instagram la suspensión de la función de hoy de la obra que protagoniza, “Ser ellas”, acompañada del texto: “Este intento de asesinato a Cristina rompe con un contrato de 1983, esto es muy grave!. Años de los medios y opositores generando ODIO años de agravio, de insultos, de acusaciones, inventaron un DIABLO, el mal de todos los males ELLA! la culpable de TODO! Marchas contra Cristina con bolsas mortuorias, con guillotinas, es de un nivel de violencia inadmisible, no hay límites!. ¿Qué va a pasar? ¿Algo va a cambiar?. Te puede gustar o no, puedes compartir o no, pero nos vamos a matar por pensar diferente? ¿Qué está pasando? ¡Estamos desquiciados! ¡Esto tiene que parar! No es el camino. Por favor reflexionemos. Muy triste todo”.