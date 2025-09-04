SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de septiembre 2025 - 12:58

Giorgio Armani: un repaso por sus vestidos más icónicos en la alfombra roja

A lo largo de su carrera, Giorgio Armani logró convertirse en el diseñador más elegido por las estrellas de Hollywood. Aquí, apenas un repaso por los más íconicos.

Las creaciones de Armani no se quedaban en sus desfiles: llegaban a la alfombra roja iluminando a sus actrices.&nbsp;

Con 91 años, cuentan sus allegados que Giorgio Armani trabajó hasta sus últimos días. La dedicación y el cuidado del detalle fueron constantes en cada una de sus creaciones. La pureza de las líneas de sus diseños fue en más de una ocasión elegida por las estrellas de Hollywood que convirtieron en verdaderos íconos de la moda los vestidos que lucieron.

Tal es así que se dice que Armani fue el que más estrellas vistió en los Oscar. La primera en elegirlo fue Diane Keaton en 1978. Ella ganó su estatuilla luciendo una pollera plizada del disañador junto con un saco gris cruzado. Los especialistas en moda aseguran que fue el conjunto de pantalón de lentejuelas que lució Jodie Foster en 1992 el momento que lo llevó a la gloria en Hollywood. En efecto, hacia 2006, ya eran 18 las actrices que lo habían elegido para la alfombra roja.

Uno por uno, 7 vestidos icónicos de Armani

Reese Witherspoon

En 2011 Armani vistió a la actriz Reese Witherspoon con un vestido sumamente elegante en color negro que evocó la silueta de los vestidos del Hollywood clásico.

Reese Witherspoon

Jennifer López

La artista lució en los Oscar del año 2010 un espectacular vestido que diseñó el increíble Armani y la ubicó como una de las mejores vestidas en aquella noche. De color rosa y con un increíble juego de volúmenes en cascada, J.Lo se lució en aquella alfombra roja.

Jennifer López

Amanda Seyfried

Con un rojo atrapante, estructura armada y corte en A, Amanda Seyfried vistió un Armani en el año 2021. El propio Armani diseñó la pieza que creó en el momento que supo que la actriz había sido nominada para los Oscar.

Amanda Seyfried

Penélope Cruz

Otra diva que vistió un diseño increíble de Armani fue Penélope Cruz. En el 2012 apostó lucir un vestido creado por el italiano y logró cautivar a los críticos de la moda. En color azul, el vestido de López evocaba la estética de los vestidos de la edad de oro de Hollywood.

Penélope Cruz

Cate Blanchett

Musa del diseñador y elegante en cada ocasión, la actriz Cate Blanchett lució en 2016 un vestido en aguamarina, de inspiración romántica y flores en relieve de Armani.

Cate Blanchett

Naomi Watts

Un año antes, Naomi Watts lució una pieza especialmente diseñada para ella y causó furor por lo bien que le quedaba.

Naomi Watts

Helen Mirren

Admirada no solo por su calidad como actriz, sino además por su elegancia, Helen Mirren también se vistió por Armani. Aquí luce un vestido satinado en blanco y plata.

Helen Mirren

