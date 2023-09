Aumentó la venta del libro de Silvina Luna: dónde se puede conseguir

Con la noticia de su muerte , uno de los fragmentos de la publicación se volvió viral. Meses atrás, el periodista Ángel de Brito había leído en su programa LAM un pasaje del libro que le regaló Luna. "El día que me dieron el diagnóstico, subí a mi auto, en ese momento vivía en México, y todavía no puedo recordar qué pasó en esas dos horas después de que salí de la clínica. Me despertó de ese trance el llamado de una amiga preocupada porque yo no contestaba el teléfono. (...) Después de mucho tiempo me empecé a preguntar cuál era mi vocación , qué sentido tenía mi vida y ahí comencé a aceptar todo”, escribió Silvina.

Sobre la gravedad de la situación, agregó: "El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo que disfrute de eso. Fui a cirugía pero siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número x de meses y así vivo”.