Avatares de Cannes

El consejo de administración de Cannes incluye a los exhibidores y al director del Centro Nacional del Cine, el principal organismo de financiación de proyectos cinematográficos en Francia que funciona dentro del Ministerio de Cultura francés. Estas entidades apoyan prácticamente todos los aspectos del negocio y dependen de su éxito. El exceso de confianza de Fremaux en la capacidad de resistencia de Cannes podría chocar con el presidente entrante, Irish Knobloch, ex ejecutivo de WarnerMedia nacido en Alemania, que sustituirá a Pierre Lescure después de este año. Es posible que Knobloch se incline por presionar a Cannes para que adopte el mercado del streaming y acelere las iniciativas de diversidad si el mercado lo requiere. Mientras tanto, hay indicios de otras presiones sobre el festival más allá de la industria tradicional. El patrocinio de este año de TikTok ha traído al festival una nueva generación de influencers que no han nacido en un mundo de cinéfilos. Puede que vean las mismas películas que los demás, pero no dan por sentada su supremacía cultural. Esa es la verdadera batalla por la relevancia que debe librar Cannes en su intento de reconocer los cambios sin dejar que éstos superen su identidad principal. El presupuesto de Cannes asciende a una media de 20 millones de euros, la mitad de los cuales proceden de fondos públicos. Dado que el Gobierno francés invierte unos 10 millones de euros en el festival, el dinero de los contribuyentes está directamente relacionado con las prioridades del festival. Una de las preguntas que Fremaux se negó a responder por correo electrónico fue sobre la división de las recientes elecciones presidenciales francesas y es fácil ver por qué: el futuro de Cannes está ligado a la inversión del gobierno en su existencia.