Bailando 2023: quién es Anabel Sánchez, la joven modelo que deslumbró la pista

La joven modelo se presentó en el piso del reality, acompañada del bailarín Tito Díaz, y al coach Hernán Alegre. Y después de saludar a Marcelo Tinelli, Anabel contó: “Muchas veces te pasan cosas, pero si no te movés, no llega nada. Ni yo sé cómo se me ocurrió lo de Vogue, pero la vida es una. Yo me levanté y vi que había chicas haciendo eso, y dije “ya fue, me voy a divertir, no lo va a ver nadie”. Estoy muy contenta, muy agradecida con todo, y gracias a las personas que me apoyan y ve algo lindo en mí, y gracias a la gente de Solano, mi familia me banca y ellos fueron los primeros en creer en mí”. Sánchez se mostró muy contenta de estar en el certamen, y le reveló a Tinelli que de chica solía jugar al Bailando, y que siempre con su hermana “eran campeonas”.