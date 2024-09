Baz Luhrmann prepara una nueva película de Juana de Arco para Warner Bros.

A lo largo de su carrera cinematográfica, Luhrmann también ha tenido éxito en la ópera (“La Bohème” de Puccini en Broadway en 2002), cortometrajes y comerciales como “N° 5 the Film” para Chanel N° 5, con Nicole Kidman y Rodrigo Santoro en 2004, y “La vida secreta de las flores” para una colaboración entre Erdem y H&M.

Trabajó como productor ejecutivo, escritor y director de "The Get Down" en Netflix (cocreado con el dramaturgo Stephen Adly Gurgis), y ha realizado un extenso trabajo en producción musical, desde la canción hablada de 1997 "Everybody's Free (To Wear Sunscreen)" hasta su banda sonora que encabezó las listas de éxitos de "El gran Gatsby".

La historia de Juana de Arco se ha contado en cine y televisión muchas veces, incluso en Jeanne d'Arc de Luc Besson, protagonizada por Milla Jovovich.