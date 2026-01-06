La Academia de Hollywood incluyó a la película argentina Belén en la "shortlist" de las 15 producciones que aspiran al premio Oscar como Mejor Película Internacional.
Premios Oscar 2026: "Belén" de Dolores Fonzi sigue en carrera por la nominación a Mejor Película Internacional
Para conocer el destino final del destacado drama argentino habrá que esperar al 22 de enero, fecha en que se anunciarán las 5 nominadas definitivas que viajarán a la ceremonia.
-
Critics Choice Awards: cuándo y dónde ver la entrega de premios
-
Temporada de premios 2026: cuándo comienza, los más destacados y dónde verlos
El filme nacional, dirigido por Dolores Fonzi, logró superar la fase inicial de votación y se mantiene en carrera tras competir con más de 90 candidatas de todo el mundo.
Para conocer el destino final del destacado drama argentino habrá que esperar al 22 de enero, fecha en que se anunciarán las 5 nominadas definitivas que viajarán a la ceremonia.
En tanto, la entrega de los Premios Oscar 2026 tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
Con esta preselección, el cine argentino busca alcanzar su tercera estatuilla dorada, consolidando el gran momento de la industria local en los festivales más importantes del mundo.
Cuáles son las 15 películas que siguen en carrera para Mejor Largometraje Internacional
- Argentina, BELÉN
- Brasil, EL AGENTE SECRETO
- Francia, fue solo un accidente
- Alemania, SONIDO DE CAÍDA
- India, CONFINADA EN CASA
- Irak, EL PASTEL DEL PRESIDENTE
- Japón, KOKUHO
- Jordania, todo lo que queda de ti
- Noruega, VALOR SENTIMENTAL
- Palestina, PALESTINA 36
- Corea del Sur, SIN OTRA OPCIÓN
- España, SIRÂT
- Suiza, TURNO DE TARDE
- Taiwán, CHICA ZURDA
- Túnez, LA VOZ DE HIND RAJAB
La presencia de Belén en la shortlist refuerza las expectativas del cine nacional. En las últimas dos ocasiones en que una producción argentina alcanzó esta instancia -Relatos salvajes y Argentina, 1985- el recorrido continuó hasta la nominación final. Este antecedente es observado con atención por la industria local, que vuelve a tener representación en una de las categorías centrales del premio.
Dejá tu comentario