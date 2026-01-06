Premios Oscar 2026: "Belén" de Dolores Fonzi sigue en carrera por la nominación a Mejor Película Internacional + Seguir en









Para conocer el destino final del destacado drama argentino habrá que esperar al 22 de enero, fecha en que se anunciarán las 5 nominadas definitivas que viajarán a la ceremonia.

El filme de Dolores Fonzi sigue en carrera. Amazon Prime

La Academia de Hollywood incluyó a la película argentina Belén en la "shortlist" de las 15 producciones que aspiran al premio Oscar como Mejor Película Internacional.

El filme nacional, dirigido por Dolores Fonzi, logró superar la fase inicial de votación y se mantiene en carrera tras competir con más de 90 candidatas de todo el mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheAcademy/status/2008237166250373605&partner=&hide_thread=false Fifteen films advanced to the next round of voting in the International Feature Film category. Here’s where they land on the map:



Argentina, BELÉN

Brazil, THE SECRET AGENT

France, IT WAS JUST AN ACCIDENT

Germany, SOUND OF FALLING

India, HOMEBOUND

Iraq, THE PRESIDENT’S CAKE… pic.twitter.com/BayF3hOfeM — The Academy (@TheAcademy) January 5, 2026 En tanto, la entrega de los Premios Oscar 2026 tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Con esta preselección, el cine argentino busca alcanzar su tercera estatuilla dorada, consolidando el gran momento de la industria local en los festivales más importantes del mundo.

Cuáles son las 15 películas que siguen en carrera para Mejor Largometraje Internacional Argentina, BELÉN

Brasil, EL AGENTE SECRETO

Francia, fue solo un accidente

Alemania, SONIDO DE CAÍDA

India, CONFINADA EN CASA

Irak, EL PASTEL DEL PRESIDENTE

Japón, KOKUHO

Jordania, todo lo que queda de ti

Noruega, VALOR SENTIMENTAL

Palestina, PALESTINA 36

Corea del Sur, SIN OTRA OPCIÓN

España, SIRÂT

Suiza, TURNO DE TARDE

Taiwán, CHICA ZURDA

Túnez, LA VOZ DE HIND RAJAB La presencia de Belén en la shortlist refuerza las expectativas del cine nacional. En las últimas dos ocasiones en que una producción argentina alcanzó esta instancia -Relatos salvajes y Argentina, 1985- el recorrido continuó hasta la nominación final. Este antecedente es observado con atención por la industria local, que vuelve a tener representación en una de las categorías centrales del premio.