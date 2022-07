Ben Affleck vuelve como Batman para la secuela de Aquaman

"REUNIDOS. Bruce y Arthur. Te quiero y te echo de menos Ben. Atrapados en el set, todas las grandes cosas que vienen en Aquaman 2. Todo mi aloha." Escribió Momoa en su cuenta de Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgkrXB6P8Qi%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACWnRCkGB7LaTU17BGWySN3wt2jdUiE4gZAWZA9bii5UpeZCGcfNr3eAuEWL7QxatoDdkoSqb8ZASZClVK8t1eA40RilLfpzGD7JbtpVxuyDmuFZCiFkBEB1wc20RXMWYzZB0fiNyfZBTuZCmKDk9FK6rOQfjmgGs5AZDZD View this post on Instagram A post shared by Jason Momoa (@prideofgypsies)

Teniendo en cuenta que Ben Affleck regresa como Batman en The Flash, y sabiendo que Aquaman 2 sentará las bases de ese gran evento del DCEU, tiene lógica que el Hombre Murciélago vaya a aparecer en la secuela del Rey de Atlantis.

Aquaman and the Lost Kingdom está dirigida por James Wan y viene acompañada de cierta polémica en lo relativo a Amber Heard repitiendo como Mera, pues paralelamente a su juicio con Johnny Depp habría visto disminuidos de forma drástica sus minutos en pantalla. Aquaman and the Lost Kingdom se estrena el 17 de marzo de 2023, meses antes de que The Flash nos traiga, teóricamente, el adiós definitivo de Affleck al uniforme.