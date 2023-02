Ben Stiller cerca de protagonizar la serie "Three Identical Strangers"

Ben Stiller regresará a la actuación con la futura miniserie Three Identical Strangers. Stiller está en negociaciones finales para encabezar y producir la serie, un drama familiar de varias décadas inspirado en la increíble historia real de hermanos trillizos idénticos separados al nacer. El proyecto proviene de la cocreadora de Party of Five, Amy Lippman, Sony Pictures Television y su división TriStar Television, así como de SK Global Entertainment.