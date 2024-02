Berlinale: el homenaje a Scorsese y una polémica que no termina

A los 81 años, también aconsejó no dejarse asustar por las tecnologías digitales; la clave, recordó, es preservar la voz del narrador; recordando que en la joven historia del medio (apenas ciento treinta años), el cine se adaptó a cambios que en su momento parecieron desviar su trayectoria, como la llegada del sonido. Con pasión se extendió sobre cuestiones estéticas, proponiendo las preguntas para las que en cada película busca una contestación concreta: ¿qué debe incluir una toma, y cuánto tiene que durar? Resaltó con entusiasmo y ejemplos del documental "Made in England: The Films of Powell and Pressburger", que vino a presentar a la Berlinale, el poder de la imagen audiovisual.