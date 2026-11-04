Bob Dylan se reunió con el papa León XIV en el Vaticano con un look muy particular + Agregar ámbito en









El cantautor y poeta estadounidense de 85 años, premio Nobel de Literatura, se encuentra actualmente en Roma.

El papa León XIV junto a Bob Dylan.

Antes de emprender el viaje que lo traerá a la Argentina, el papa León XIV concedió esta mañana (4 de noviembre) una audiencia privada a Bob Dylan en el Vaticano.

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Dylan, el premio Nobel, conocido por su discreción y su aversión a la ostentación, lució un buzo negro con capucha, aparentemente sostenida por una gorra de béisbol negra, para la ocasión, como se aprecia en una fotografía publicada por el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Otra fotografía muestra a Dylan firmando un libro para Su Santidad, tras haberse quitado un guante.

El cantautor y poeta estadounidense de 85 años, premio Nobel de Literatura, se encuentra actualmente en Roma. Mañana, jueves 5 de noviembre, ofrecerá un concierto en el Palazzo dello Sport como parte de la etapa otoñal de su gira "Rough and Rowdy Ways", una serie de conciertos que también incluye paradas en Milán y Bolonia, y que destaca por la estricta prohibición de grabar con teléfonos inteligentes.

Pope Leo XIV met with American singer-songwriter Bob Dylan in a private audience on Wednesday, November 4. pic.twitter.com/7OAJcluj0n — Vatican News (@VaticanNews) November 4, 2026 Aunque se crio en la fe judía, Dylan se convirtió al cristianismo evangélico en 1978. Publicó varios álbumes cristianos e incluyó canciones cristianas en sus conciertos, asombrando a legiones de fans y contemporáneos, pero en los años siguientes redujo su fervor religioso, expresando principalmente su comunión con Dios a través de villancicos.

Por su parte, el Papa León parece ser un gran conocedor de Dylan. En julio pasado citó la poco conocida letra de Dylan "Go Away You Bomb" —escrita en 1963 para un libro inédito de poesía antinuclear— en el prefacio de Unarmed and Disarming: Peace Is a Gift, una antología de sus discursos.

Bob Dylan y su encuentro con Juan Pablo II Esta no es la primera vez que Dylan se encuentra con un Papa. En 1997, Dylan fue invitado a actuar junto a otros artistas en el XXIII Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, ante el Papa —entonces Juan Pablo II— y una multitud de aproximadamente 300.000 jóvenes. La memoria colectiva conserva la imagen del cantante que, tras interpretar tres de sus grandes clásicos —entre ellos "Knockin' on Heaven's Door"—, se quitó el sombrero de vaquero, subió los escalones hasta el estrado papal e intercambió un apretón de manos y unas breves palabras con el papa Juan Pablo II.