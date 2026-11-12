Borges más allá de "El Aleph": la mirada íntima de Sylvia Iparraguirre sobre el escritor

La escritora presenta “Borges, un destino sudamericano”, un libro en el que recorre la vida y obra del autor de El Aleph desde una mirada personal, atravesada por sus años como alumna, amiga y colega del escritor.

y un epigrafeSylvia Iparraguirre presenta "Borges, un destino sudamericano", un libro en el que reconstruye la vida y obra del escritor desde su experiencia como alumna, amiga y lectora, con anécdotas y recuerdos personales.

Mucho de lo que acaso usted quería saber sobre Borges, y no se atrevía a preguntar, se revela ampliamente en “Borges, un destino sudamericano” (Alfaguara) donde la consagrada escritora Sylvia Iparraguirre recorre la vida y obra de nuestro gran escritor nacional, figura clave de la literatura del siglo XX. Entre los muchos atractivos de esta obra, uno de ellos radica en que Iparraguirre fue alumna, amiga y colega de Borges , y eso le lleva a dar una personal y atrapante visión de su obra, que enriquece con datos poco conocidos, comentarios y anécdotas, y marcar el signo porteño, argentino y sudamericano del autor de “El Aleph”. Sylvia Iparraguirre, esposa del inolvidable escritor Abelardo Castillo, Licenciada y profesora de la carrera de Letras (UBA), consagrada y premiada cuentista, novelista y ensayista, habla de su nuevo libro.

La escritora presenta “Borges, un destino sudamericano”, un libro en el que recorre la vida y obra del autor de El Aleph desde una mirada personal, atravesada por sus años como alumna, amiga y colega del escritor.

Sylvia Iparraguirre: Porque el libro trata de ser la crónica de una lectura de Borges, la mía, a través del tiempo y no acude a teorías críticas o literarias, sino a mi propia selección de cuentos, poemas y ensayos y a mis propios criterios de análisis. Y, sobre todo, relata lo que significó conocer a Borges en persona —fue mi profesor de Literatura inglesa en la UBA—, y el lugar que ocupó la obra borgeana en mi formación como lectora y como escritora. Por todo esto y otras cosas que menciono, es un libro personal.

P.: ¿Uno de los atractivos de su curso sobre Borges es que lo dicta quien fue alumna de Borges y que tuvo la posibilidad de hablar muchas otras veces con él?

S.I.: Sí, considero un privilegio, haber cursado Literatura inglesa aquel cuatrimestre. Tenerlo de profesor y verlo y escucharlo todos los jueves. Y, más tarde, haber tenido la posibilidad de hablar con él varias veces por teléfono, atendía en persona, y otras veces de encontrarme de manera personal. Borges era muy amable, de una modestia genuina , que asombra. Le quitaba pomposidad o pedantería a cualquier diálogo sobre literatura, algo que detestaba, y llevaba con naturalidad al interlocutor a su mundo, que era, invariablemente, el de la literatura. El humor era una constante en su vida , como lo es en su literatura.

P.: ¿Por qué Borges rechaza sus primeros libros de ensayos?

S.I.: Los tres libros que Borges excluyó en su Obra completa son ensayos de la década del veinte. Era la época de las vanguardias latinoamericana y argentina y se estaba buscando tanto en Buenos Aires como en los otros países una originalidad, una pertenencia y unas raíces que fundaran una nueva identidad y un modo nuevo de hacer literatura y poesía que aquí llamaron “la nueva sensibilidad”. Una generación que, como su nombre lo indica, quería dejar atrás todo “lo viejo” y, en ese momento, “lo viejo” eran Lugones y el modernismo finisecular de Darío. Borges, y no sólo él, sostienen otra estética, otro modo de escribir poesía, diametralmente opuesto al modernismo. Como toda generación joven eran iconoclastas, bochincheros y lapidarios en las polémicas. Y Borges participó con entusiasmo de todo ese momento. Era un polemista de temer, que usaba la ironía y el sarcasmo como arma. Con los años lo molestó aquel tono que usaba y su criollismo que dice era de diccionario de argentinismos. Era la época de una renovación de las artes en general y había que terminar con todo lo caduco, consigna principal de todas las vanguardias. Borges se divertía de lo lindo, es cuando publica en el diario Crítica. Además, sentía una distancia muy crítica con el nacionalismo agresivo de Lugones, que se transformó al final en fascismo. Los libros reflejan esa época que, en la vejez, a Borges no le gustan. Pero como ya he dicho, está bien si no le gustaban las bromas y el tono, pero estoy segura de que el Borges de 70 años no podría refutar ninguna de las ideas de aquel chico de 25.

P.: ¿La impulsó a publicar esta nueva obra, que nace de una lectura de toda una vida, vindicar a Borges como escritor argentino y porteño?

S.I.: No, para nada vindicar, sino ubicarlo en el contexto en el cual vivió, escribió, tradujo, se enamoró y publicó toda su obra. En los comienzos de Borges como escritor ya están planteados todos los temas que lo van a ocupar a lo largo de su obra. Es una dimensión que quedó opacada en su difusión mundial. Se leen sus libros mayores: Ficciones y El Aleph. Para un lector húngaro la relación de Borges con la tradición a la que pertenece, su lectura del siglo XIX, su constante remisión al Martín Fierro y un cuento como “Hombre de la esquina rosada”, le deben resultar exóticos. No necesita conocer esa tradición para leer cuentos metafísicos o fantásticos como “Las ruinas circulares”. Pero esa pertenencia a una tradición cultural y literaria, que es la nuestra, marca toda su obra, está en sus primeros libros de ensayos y es parte fundamental de la historia y del presente de nuestra literatura. Borges y Arlt, los dos, cimientan la literatura contemporánea argentina.

P.: Dada la trascendencia mundial de Borges, ¿hay hoy escritores borgianos, como hay los que se califica de kafkianos, proustianos o beckettianos?

S.I.: Hoy podemos juntar el adjetivo “borgeana” a un tipo de ficción fantástica, o a la idea del laberinto o a una idea metafísica en una ficción. O frente a algo abstracto en el arte, como una atmósfera borgeana. El estilo de escritura de Borges, su sintaxis, son inimitables; el verbo “fatigar” ya es suyo. Ante un adjetivo preciso uno dice es borgeano. Y circula de otra forma: son inagotable los chistes e ironías borgeanas que ya son de dominio público. He escuchado contar la misma broma o respuesta irónica o lapidara de Borges en por lo menos veinte o treinta versiones.

P.: Dado que usted, además de ensayista, de profesora que abre caminos con sus cursos -por caso con sus “Clases de literatura rusa”- es cuentista y novelista. ¿Qué está escribiendo ahora? Las clases de otro seminario

S.I.: Tengo avanzada una novela, "La marca de agua", sobre mi bisabuelo italiano, fabricante de papel genovés, que llegó la Argentina en 1859. También la editorial está interesada en que publique en forma de libro las clases de otro seminario que di en el Malba sobre literatura inglesa y Virginia Woolf, pero por ahora estoy acompañando el primer trayecto de este libro sobre Borges.