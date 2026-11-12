Star Wars, la primera película de la saga creada por George Lucas más tarde rebautizada como "Episodio IV - Una nueva esperanza", cumplirá 50 años desde su estreno este 2027 y Lucasfilm y Disney preparan una gran celebración. Uno de los platos fuertes será el regreso de la película a los cines.
"Star Wars" vuelve a los cines para celebrar sus 50 años
Será una versión restaurada, que se estrenará en febrero de 2027 en miles de salas de todo el mundo.
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Será una versión restaurada, que se estrenará el 19 de febrero en miles de cines de todo el mundo y que estará disponible en IMAX 70 mm en las salas en las que esté disponible esta tecnología (poco más de 40), anunciaron este jueves Lucasfilm y Disney en un comunicado.
También se podrá ver en 70 mm, 35 mm, IMAX, 4DX y D-BOX. Y en formato inmersivo Shared Reality (Realidad compartida), en espacios de Atlanta, Dallas, Detroit y Los Ángeles, a partir de marzo de 2027.
Además, hoy se presentó un nuevo cartel de la película, creado por el británico Matt Ferguson y que rinde homenaje al original de 1977.
Star Wars y un 2027 a pura celebración
Antes del reestreno del filme que presentó al mundo a Luke Skywalker (Mark Hamill), la princesa Leia (Carrie Fisher) y Han Solo (Harrison Ford) llegará a Disney+ la segunda temporada de la serie Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson y que se desarrolla tras la caída del Imperio y el ascenso de la Nueva República. Los nuevos capítulos se podrán ver en la plataforma a partir del 20 de enero.
Las celebraciones seguirán en abril, con el concierto Star Wars in Concert: The Skywalker Saga, los días 2 y 3 en el Hollywood Bowl, que acogió el primer concierto oficial de Star Wars en noviembre de 1977.
Dos citas que estarán presentadas por Anthony Daniels, el rostro detrás del droide C-3PO. Se podrán escuchar las icónicas bandas sonoras creadas por John Williams para la saga, incluyendo escenas y música de las nueve películas.
Ese mismo fin de semana tendrá lugar en Los Ángeles la Star Wars Celebration (del 1 al 4 de abril), cuyas entradas ya están agotadas, con paneles, cientos de expositores, merchandising exclusivo e invitados especiales.
The Hero Awakens, un nuevo documental de Lucasfilm dirigido por R.J. Cutler, llegará a Disney+ el 4 de mayo, la fecha elegida para celebrar el Día de Star Wars.
El documental narrará cómo se hizo Star Wars y ofrecerá a los fans una mirada única a la película a través de material de archivo y grabaciones de audio captadas durante su rodaje en 1977 y en torno a él, precisa el comunicado.
El 27 de mayo, se estrenará Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling, una película que transcurre en una era totalmente nueva de Star Wars y presenta personajes y escenarios nunca vistos. Gosling interpreta a "un cínico y solitario aventurero" que "se ve arrastrado a una peligrosa aventura por toda la galaxia que lo llevará a encontrarse cara a cara con su destino".
Star Wars: Starfighter se estrenará a nivel mundial en una amplia variedad de formatos, incluido IMAX 70 mm.
A todo ello se une la Star Wars: The Experience, una exposición interactiva que llegará en febrero al Franklin Institute de Filadelfia, con entradas a la venta desde hoy.
Una serie de eventos para celebrar los 50 años de la popular saga, a los que se unirán nuevas citas, que Disney y Lucasfilm revelarán en los próximos meses