Brendan Fraser interpretará a Dwight Eisenhower en una película sobre el desembarco de Normandía

Por primera vez en seis años, Maras dirigirá un largometraje con Pressure . Su película anterior, Hotel Mumbai, se estrenó en 2018 y contó con la participación de Dev Patel y Armie Hammer.

En el papel de Eisenhower, Fraser volverá a la pantalla grande como actor principal de una película por primera vez desde que ganó el Oscar a Mejor Actor en 2023 por su interpretación de Charlie, un profesor obeso que intenta reconectarse con su distanciada hija adolescente, en The Whale de Darren Aronofsky. Más recientemente, Fraser apareció en Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese como el abogado WS Hamilton.

Scott, más conocido por interpretar al sacerdote sexy en la aclamada serie de comedia británica Fleabag, ha elevado su prestigio como actor después de sus actuaciones elogiadas por la crítica en All of Us Strangers de Andrew Haigh y la serie de Netflix Ripley. Llegará al proyecto recién terminado el rodaje de Wake Up Dead Man de Rian Johnson, la próxima trilogía de Knives Out que se estrenará en 2025.

No se ha anunciado una fecha de estreno para Pressure; sin embargo, el rodaje comenzará en septiembre en el Reino Unido.