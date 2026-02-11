Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven oficialmente para la próxima película de "La Momia": cuándo se estrena + Seguir en









El dúo protagonizó las películas más queridas de la saga de finales de los noventa y principio de los años 2000.

Fraser y Weisz vuelve la saga de Universal.

Los ganadores del Oscar, Brendan Fraser y Rachel Weisz, regresan a la franquicia de La Momia de Universal, con la próxima entrega programada para el 19 de mayo de 2028, según anunció Universal el martes. El estudio tenía la fecha en espera para una película especial; no hay otras inscripciones amplias reservadas para esa fecha.

El portal Deadline informó en noviembre que la pareja estaba en conversaciones para protagonizar la película dirigida por Radio Silence, con guion de David Coggeshall (The Family Plan, Orphan: First Kill), cuya historia se mantiene en secreto.

El regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a la franquicia de La Momia Weisz protagonizó las dos primeras películas de La Momia: La Momia de 1999 y El Regreso de la Momia de 2001, mientras que Fraser protagonizó las tres primeras: La Momia, El Regreso de la Momia y La Momia: La Tumba del Emperador Dragón de 2008.

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, de Radio Silence, dirigen la película. La Momia permite que Radio Silence vuelva a trabajar con Universal después de que el dúo dirigiera la película de vampiros Abigail (2024).

Sean Daniel, quien tiene una larga trayectoria con la serie La Momia , que ha recaudado 1.800 millones de dólares a nivel mundial, regresa como productor. Daniel produjo las tres primeras películas, además del reboot de Tom Cruise en 2017.

William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein producen el próximo capítulo de La Momia a través de Project X Entertainment. Fraser, Jason F. Brown de Hivemind y Denis Stewart son productores ejecutivos. Jay Polidoro, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de producción de Universal, y Jacqueline Garell, directora de desarrollo de producción, están supervisando la producción del estudio.

