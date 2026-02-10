Pedro Almodóvar, Adrián Suar y más de 800 referentes del cine firmaron una carta en apoyo del INCAA + Seguir en









La Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), presentó una petición instando a los miembros del Congreso argentino a impedir lo que describe como un “apagón audiovisual” en el país.

Ante esta situación, la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), presentó una petición instando a los miembros del Congreso argentino a impedir lo que describe como un "apagón audiovisual" en el país.

Si bien el proyecto de ley no disuelve formalmente al INCAA, representantes del sector audiovisual advierten que eliminar el fondo de fomento debilitaría directamente al cine argentino, que quedará en manos del Estado. De esta forma, la petición fue firmada por más de 800 líderes de la industria, entre los que se encuentran el director español Pedro Almodóvar, Adrián Suar, el director argentino Marcos Carnevale, el productor Juan Gordon de Morena Films y el chileno Andrés Wood.

Pedro Almodóvar.webp Pedro Almodóvar lideró la petición firmada por más de 800 referentes del sector audiovisual. Que dice la petición de la FIPCA sobre la situación INCAA “El futuro de la producción audiovisual argentina atraviesa un momento crítico. La posible pérdida de sus fuentes históricas de financiamiento coloca a la industria en una encrucijada que exige rigor: la producción audiovisual no es una actividad decorativa, sino una industria que compite en mercados globales y que, en todos los países con producción significativa, opera bajo políticas públicas específicas”, declaró a Variety el presidente de FIPCA, Ignacio Rey.

Desde la FIPCA expresaron que dentro del proyecto de la reforma laboral que quiere llevar a cabo el Gobierno de Javier Milei, hay un artículo que deroga tres artículos de la Ley de Cine, específicamente aquellos que otorgan al INCAA sus fondos asignados. De este modo, el proyecto propone eliminar el impuesto del 10 % sobre las entradas de cine que existe desde hace 60 años, así como otras dos fuentes de ingresos que fueron establecidas en la reforma de la ley de 1994. "Esto deja al INCAA a merced del Ministerio de Economía para que otorgue los montos que quiera, cuando quiera”, explicó Gabriela Sandoval, vicepresidenta de FIPCA.

“Este cambio podría limitar significativamente la capacidad operativa del instituto y poner en peligro la continuidad de una industria que genera empleo, exporta servicios y aporta actividad económica de alto valor agregado en todo el país”, señaló FIPCA en su petición.

El ejemplo de Brasil, un país que apoya su cine El presidente de FIPCA mencionó el caso de Brasil, donde antes de 2019 cuando operaba el organismo brasileño de cine y TV llamado ANCINE, el sector crecía y se internacionalizaba. Sin embargo, entre 2019 y 2022, cuando el organismo fue desfinanciado, la producción se contrajo y decenas de empresas cerraron. Así, desde 2023, con la reactivación de los incentivos, la industria se logró recuperar y los resultados están a la vista: en 2025 Brasil ganó el Oscar a Mejor Película Internacional con ‘Aún estoy aquí’, y este año recibió cinco nominaciones, incluyendo Mejor Película Internacional y Mejor Película por ‘El agente secreto’”. El agente secreto pelicula ‘El agente secreto’” recibió cinco nominaciones, incluyendo Mejor Película Internacional y Mejor Película. “El financiamiento público del sector audiovisual no es una excepción argentina; es el estándar global para las industrias cinematográficas de todo el mundo. Los países que lideran la producción global combinan fondos de apoyo e incentivos fiscales para atraer inversiones, desarrollar talento y competir en la economía global de contenidos”, afirmó Diego F. Ramírez, vicepresidente de FIPCA y representante de 64-A Films (“Dog Eat Dog”). Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, la administración de Milei argentina avanzó con una amplia agenda de ajuste económico, cumpliendo promesas de campaña de profundos recortes al gasto público. Su proyecto de ley ómnibus, presentado en enero de 2024 y que proponía eliminar el INCAA, no logró ser aprobado tras masivas protestas y una petición firmada por los cineastas más reconocidos del mundo. Esta nueva petición espera lograr el mismo resultado.

