Brian May habló sobre un posible nuevo álbum de Queen y sus deseos de tocar en la Sphere de Las Vegas

Brian May ha dado una actualización sobre el futuro de Queen . La legendaria banda está celebrando actualmente el 50 aniversario de su icónica canción "Bohemian Rhapsody" , mientras mira hacia su futuro.

En declaraciones a la revista Rolling Stone, May y Roger Taylor revelaron que la banda no terminará su gira pronto.

"No creo que hayamos terminado", dijo Taylor . "Y no creo que vayamos a decir, ya sabes, una gira de despedida ni nada por el estilo. Porque nunca lo es, ¿verdad?".

Adam Lambert asumió las funciones de líder en 2011, y más recientemente tocó con las leyendas del rock en su enorme 'Rhapsody Tour' , que concluyó en Tokio en 2024.

En la misma entrevista, May reveló que Queen ha trabajado en nueva música con Lambert, aunque no están seguros de que vaya a prosperar. "No mucha gente lo sabe, pero Adam y nosotros hemos estado en el estudio probando cosas. Hasta ahora, nada se ha materializado. Hay cosas que están destinadas a ser y otras que no".

Luego añadió que la banda ha considerado llevar su concierto a la Sphere en Las Vegas. "Me encanta Sphere. Me mantiene en movimiento", dijo.

Este recinto futurista y vanguardista abrió sus puertas en 2023 y desde entonces ha acogido residencias de artistas como U2, Phish, The Eagles y los Backstreet Boys. May explicó que fue ver una actuación de The Eagles lo que lo inspiró especialmente.

"Me quedé allí sentado viendo a los Eagles y pensé: 'Deberíamos hacerlo. Lo que podríamos aportar sería estupendo'. Así que sí, me gustaría hacerlo. Estamos conversando al respecto", dijo.

Los comentarios anteriores sobre un posible nuevo disco de Queen

No es la primera vez que la banda adelanta nueva música. May dijo a principios de este año: "Creo que podría suceder". Esto siguió a comentarios similares de Taylor el año pasado , a quien le preguntaron si la banda podría grabar y lanzar material nuevo. "Creo que podríamos", respondió.

Brian y yo hablábamos el otro día y dijimos que si creíamos que teníamos buen material, ¿por qué no? Todavía podíamos tocar. Todavía podíamos cantar. Así que no veo por qué no.

El año anterior, May reveló que Queen había "incursionado un poco" en la creación de nueva música con Lambert . "Es solo que no han escuchado nada", dijo el guitarrista. "Tendría que ser algo tan especial que sintiéramos ganas de lanzarlo al público".

Lambert reconoció entonces la presión que supone el regreso de Queen con material nuevo. "Si van a sacar algo nuevo, tiene que ser de cierto nivel", explicó. "Tiene que ser lo correcto. Y siempre me he preguntado: '¿Es apropiado que haga material nuevo?'. Me da miedo".