Bridgerton: el director de casting reveló que recibe videos subidos de tono para las audiciones

"Se parecen más a películas para adultos que a audiciones", explicó la directora en el podcast "Should I Delete That?" (¿Debería eliminar eso?). Henry es la responsable de seleccionar al casting de la serie y, en el marco de la grabación de la 4ta temporada, parece ser que los aspirantes a actores consideraron dejarle muy en claro a la directora que no tienen inhibición a la hora de interpretar escenas sexuales.