Britney Spears negó el comienzo del rodaje de su película biográfica







La cantante confirmó la noticia a través de sus redes, dónde también reveló cómo será la película que están desarrollando.

Britney Spears compartió la noticia a través de sus redes. 20 minutos.es

La cantante Britney Spears confirmó que la película biográfica sobre su vida no está en marcha. A principios de agosto se informó que la artista norteamericana estaba en proceso de desarrollar su film con el director de Wicked, Jon M Chu, basada en sus recientes memorias The Woman In Me.

“Estoy emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt”, escribió en las redes sociales en ese momento. “Siempre ha hecho mis películas favoritas… estén atentos”.

Ahora, sin embargo, Spears aclaró que el "proyecto secreto" no será una película biográfica basada en su vida, sino que será una especie de "musical ficticio". La interprete de 'Baby One More Time' no compartió más sobre la trama de la película, pero adelantó que interpretará a "un personaje extremadamente inteligente".

También confirmó la participación de Jon Chu en el proyecto, escribiendo: "¡Es halagador estar en tan buena compañía como Jon Chu!".

El libro biográfico de Britney Spears Las memorias de Spears, The Woman In Me, fueron un gran éxito desde su lanzamiento y han vendido más de 2,5 millones de copias solo en los EE. UU., y un millón de copias en todo el mundo en su primera semana en octubre del año pasado. Mientras tanto, el audiolibro, narrado por la estrella de Hollywood Michelle Williams, con una introducción de Spears, es el que más rápido se ha vendido en la historia de la editorial Simon & Schuster. El libro contiene una serie de revelaciones notables en su análisis sincero de su carrera, sus relaciones, sus 13 años de tutela y sus experiencias personales. Una de las más significativas fue que se hizo un aborto mientras salía con Justin Timberlake entre 1998 y 2002 porque él pensaba que "no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas" y que éramos "demasiado jóvenes".