Bruno Mars confirmó que su primer disco solista en 10 años ya está terminado + Seguir en









El álbum en solitario más reciente del ganador del Grammy, "24K Magic", se lanzó en noviembre de 2016.

El cantante hawaiano se prepara para lanzar un nuevo disco.

Bruno Mars recurrió a su cuenta de X el lunes 5 de enero y anunció que su próximo álbum está completo, casi 10 años después de lanzar su último proyecto en solitario, "24K Magic" de 2016.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Mi álbum está terminado", escribió Mars, de 40 años, en una publicación en la plataforma de redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrunoMars/status/2008267761705943212?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008267761705943212%7Ctwgr%5Ed5b4ca364e2d60db940e4e4cb03eac8cdbee5f0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpeople.com%2Fembed%3Furl%3Dhttps3A2F2Fx.com2FBrunoMars2Fstatus2F2008267761705943212id%3Dmntl-sc-block_8-0-iframeoptions%3De303DdocId%3D11879993&partner=&hide_thread=false My album is done. — Bruno Mars (@BrunoMars) January 5, 2026 Si bien el cantante de "Uptown Funk" no ha lanzado un trabajo en solitario de larga duración desde "24K Magic", ha estado bastante activo en la música durante la última década.

El presente musical de Bruno Mars El hawaiano lanzó un álbum colaborativo con Anderson .Paak como Silk Sonic en 2021 y cosechó grandes éxitos con "Leave the Door Open" y "Smokin Out the Window". Juntos, ganaron cuatro premios Grammy en 2022.

Mars también ha cosechado éxitos en los últimos dos años con sencillos colaborativos. "Die with a Smile", un dueto con Lady Gaga, encabezó la lista Billboard Hot 100 y ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo en 2025.

Además, "APT." con Rosé alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 y actualmente está nominado a cuatro premios Grammy en la próxima ceremonia de 2026, mientras que "Fat, Juicy & Wet" con Sexyy Red alcanzó el puesto número 17 y le valió a Mars un éxito entre los 5 primeros en la lista US Hot R&B/Hip-Hop Songs. "24K Magic" salió en 2016 y contó con éxitos como su canción principal, así como "That's What I Like", "Versace on the Floor" y "Finesse".

Temas Música