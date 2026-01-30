Murió Catherine O'Hara, reconocida actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"

La actriz, guionista y humorista canadiense era dueña de una extensa trayectoria en cine y la televisión.

Catherine O'Hara , reconocida actriz que protagonizó películas como Mi pobre angelito y Beetlejuice , las series Schitt's Creek y recientemente The Studio , murió a sus Tenía 71 años. Hasta el momento no fue informada la causa de su muerte.

La carrera de O'Hara en Hollywood abarcó cinco décadas, comenzando con la serie canadiense de comedia de sketches Second City Television , por la que ganó su primer Emmy. Posteriormente, protagonizó películas como After Hours , Beetlejuice y las dos primeras películas de Mi pobre angelito , donde interpretó a la madre de Kevin, el personaje de Macaulay Culkin .

O'Hara mantuvo una estrecha amistad con Culkin y lo homenajeó en su ceremonia del Paseo de la Fama en 2023.

Fue colaboradora frecuente de Christopher Guest , apareciendo en sus falsos documentales Best in Show, For Your Consideration, Waiting for Guffman y A Mighty Wind . También prestó su voz en películas animadas muy queridas, como The Nightmare Before Christmas y Chicken Little .

Entre sus numerosas apariciones como invitada en televisión se encuentran Six Feet Under y Curb Your Enthusiasm . Su papel en Temple Grandin , de HBO, le valió nominaciones a los premios Primetime Emmy, Satellite y del Sindicato de Actores.

El resurgir actoral de Catherine O'Hara

O'Hara experimentó un resurgimiento profesional a los 60 años, comenzando con su papel como Moira Rose, ama de casa que se hizo pobre en la serie de comedia Schitt's Creek, donde actuó junto a Eugene, Dan Levy y Annie Murphy. Gracias a ese papel ganó su segundo Emmy.

Recientemente retomó el papel de Delia Deetz en la secuela de Beetlejuice. También fue parte de la segunda temporada de la aclamada serie de HBO Max, The Last of Us, y en la exitosa serie de comedia The Studio de Point Grey Pictures para Apple TV.

Por sus actuaciones tanto en The Last of Us como en The Studio, O'Hara recibió una nominación al Emmy a Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática y Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.