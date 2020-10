El duro momento que atraviesa la actriz Camila Perissé por problemas de salud y dinero

En la emisión del lunes del programa televisivo Confrontados, que conduce Marina Calabró, dieron a conocer la situación que están atravesando como familia, la cual se instaló en Mariano Benítez, a 30 kilómetros de Pergamino, donde no cuenta con agua potable. “Hace tiempo que no trabajamos. Hemos vendido todo. No nos queda ni un peso. Hay días que comemos y otros que no”, aseguró Fernández.