Andy Taylor, exguitarrista de Duran Duran, reveló que tiene un cáncer incurable

En la carta, Taylor reveló que fue diagnosticado hace más de cuatro años. “Muchas familias han experimentado la lenta quemadura de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes, así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia pero con profunda humildad hacia la banda, los mayores fanáticos que un grupo podría tener, y este galardón excepcional. "

Si bien su condición actual "no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura", dijo Taylor. "Recientemente me estaba yendo bien después de un tratamiento de prolongación de la vida muy sofisticado, eso fue hasta hace una semana cuando sufrí un revés y, a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo, tenía que ser honesto, tanto física como mentalmente estaría empujando mis límites".

Agregó que estaba "realmente arrepentido y enormemente decepcionado de no poder asistir". Taylor dijo: "Que no quepa duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, ¡incluso compré una guitarra nueva con el golpe esencial! Estoy muy orgulloso de estos cuatro hermanos. Estoy asombrado por su durabilidad, y estoy estoy encantado de aceptar este premio. A menudo dudaba que llegaría el día. Estoy muy feliz de estar aquí para ver el día."

Taylor se unió a la banda en 1980 pero se fue seis años después. Se reunió con Le Bon, el teclista Nick Rhodes, el bajista John Taylor y el baterista Roger Taylor en 2001. La banda original lanzó nueva música juntos antes de que Taylor dejara la banda una vez más en 2006. En la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll, la banda interpretó algunos de sus mayores éxitos, incluidos "Girls on Film", "Rio" y "Ordinary World"