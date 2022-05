Cannes: film iraní entre los favoritos de la Palma

Este año puede darle una sorpresa agradable al cine de Irán, con dos films interesantes. “Holy Spider”, del iraní nacionalizado danés Ali Abbasi (“Border”), sobre un hecho verídico, un “justiciero” que mató a dieciséis prostitutas. La restante, “Leila’s Brother”, aun siendo la más larga de la competencia (tres horas) mantiene el interés al mostrar un conflicto entre una mujer, Leila, y sus cuatro hermanos. Otros das películas, con chances de ser premiadas son la ya destacada en la nota anterior “Boy From Heaven”, del egipcio Tarik Saleh y la coreana “Decision to leave” de Park Chan-Wook (“Old Boy”). Ambas ya tienen distribución asegurada en nuestro país. Y no debería olvidarse a la película del rumano Christian Mungiu (RMN), ya comentada en nota anterior.

De los directores famosos, ni los Dardenne con “Tori y Lokita”, ni David Cronenberg con “Crimes of the Future”, despiertan demasiado entusiasmo, aunque la última nombrada tiene la ventaja de contar con un fuerte reparto: Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart. Otro veterano, Jerzy Skolomowski, podría recibir algún trofeo (más bien sería un homenaje por su dilatada carrera) por “EO”, cuyo personaje central es un asno (se trata de una reelaboración de una película de Robert Bresson, “Al azar, Baltasar”), y donde insólitamente tienen mínimos papeles Isabelle Huppert y su hija Lolita Chammah.

Finalmente un breve comentario sobre un género, que aunque fuera de competición, tuvo fuerte presencia: el rock. Hubo dos documentales sobre grandes ídolos: “Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind” de Ethan Coen, que pudo haber indagado más a fondo sobre su relación y casamiento posterior con su prima, menor de edad. El otro es sobre David Bowie (“Moonage Daydream”), más interesante de casi dos horas y media de duración. El tercero, “Elvis”, sobre el que se habló en la edición de ayer, es un biopic de Baz Luhrmann con buena interpretación del joven Austin Butler y algo decepcionante actuación de Tom Hanks, como el “Coronel Parker, su representante y productor.