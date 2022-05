Cannes premió a casi todos

La 75° edición del Festival de Cannes concluyó el pasado sábado con una premiación que dejó insatisfecha a la crítica, y en algún caso se oyó algún abucheo moderado durante los anuncios. El Gran Jurado, presidido por el actor Vincent Lindon concedió la Palma de Oro a“Triangle of Sadness”, del sueco Ruben Ostlund, quien ya había obtenido el mismo premio hace cinco años con el film “The Square”. El Gran Premio, correspondiente al Segundo Premio del Festival, fue ex a equo para “Close” de Lucas Dhont y “Stars at noon” de Claire Denis. El Premio 75 Aniversario de Cannes (una distinción creada sobre la marcha) para los hermanos belgas Jean Pierre y Luc Dardenne por “Tori et Lokita”. La Palma a la