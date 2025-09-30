Louis Tomlinson estrenó su single Lemonade y confirmó "How Did I Get Here?" su nuevo álbum

Louis Tomlinson , presentó Lemonade , su más reciente tema musical, y al mismo tiempo anunció la llegada de How Did I Get Here? , su tercer proyecto discográfico en solitario. El álbum del ex One Direction estará disponible en todas las plataformas a partir del 23 de enero de 2026 . El propio cantante reveló en sus cuentas oficiales que la portada del álbum ofrece un estilo reflexivo y simbólico, en sintonía con la atmósfera del trabajo.

Louis encontró gran parte de la inspiración en Santa Teresa, Costa Rica , donde pasó varias semanas escribiendo canciones. Además, colaboró con el productor Nico Rebscher (conocido por trabajar junto a Aurora y Zoe Wees ).

Con este lanzamiento, continúa la línea de sus discos anteriores: Walls (2020) y Faith in the Future (2022) , ambos bien recibidos por la crítica y el público, que lo pusieron como un nombre propio dentro del pop internacional.

Según declaró el artista, este proyecto representa un cambio fundamental en su camino musical: “ Es el disco que me permite convertirme en el artista que siempre quise ser ”, expresó, señalando que la sinceridad es el núcleo de su propuesta y que estas canciones transmiten su madurez personal y profesional.

El proceso creativo empezó en su casa, pero tomó rumbo definitivo en Costa Rica, donde el entorno natural potenció su inspiración. La búsqueda de un mensaje auténtico y renovador se plasmó en un sonido más sólido, con composiciones que profundizan en la identidad, la transformación y la introspección. Louis propone una obra destinada a resonar con oyentes de distintas generaciones.

Desde que One Direction anunció su pausa en 2015, Louis Tomlinson ha construido una carrera sólida como solista. Con How Did I Get Here?, el artista busca consolidar su voz propia y ofrecer un trabajo que lo represente plenamente. Ahora, la expectativa en torno al álbum es alta, y Tomlinson ha asegurado que aún tiene "muchas sorpresas bajo la manga". El tiempo determinará que tan bueno es su futuro álbum, pero sería toda una sorpresa que defraude.