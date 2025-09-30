Louis Tomlinson, presentó Lemonade, su más reciente tema musical, y al mismo tiempo anunció la llegada de How Did I Get Here?, su tercer proyecto discográfico en solitario. El álbum del ex One Direction estará disponible en todas las plataformas a partir del 23 de enero de 2026. El propio cantante reveló en sus cuentas oficiales que la portada del álbum ofrece un estilo reflexivo y simbólico, en sintonía con la atmósfera del trabajo.
Louis Tomlinson estrenó su single Lemonade y confirmó "How Did I Get Here?" su nuevo álbum
El ex One Direction, se inspiró en su viaje a Costa Rica para su nuevo lanzamiento.
Louis encontró gran parte de la inspiración en Santa Teresa, Costa Rica, donde pasó varias semanas escribiendo canciones. Además, colaboró con el productor Nico Rebscher (conocido por trabajar junto a Aurora y Zoe Wees).
Con este lanzamiento, continúa la línea de sus discos anteriores: Walls (2020) y Faith in the Future (2022), ambos bien recibidos por la crítica y el público, que lo pusieron como un nombre propio dentro del pop internacional.
Louis Tomlinson sobre su nuevo lanzamiento
Según declaró el artista, este proyecto representa un cambio fundamental en su camino musical: “Es el disco que me permite convertirme en el artista que siempre quise ser”, expresó, señalando que la sinceridad es el núcleo de su propuesta y que estas canciones transmiten su madurez personal y profesional.
El proceso creativo empezó en su casa, pero tomó rumbo definitivo en Costa Rica, donde el entorno natural potenció su inspiración. La búsqueda de un mensaje auténtico y renovador se plasmó en un sonido más sólido, con composiciones que profundizan en la identidad, la transformación y la introspección. Louis propone una obra destinada a resonar con oyentes de distintas generaciones.
Desde que One Direction anunció su pausa en 2015, Louis Tomlinson ha construido una carrera sólida como solista. Con How Did I Get Here?, el artista busca consolidar su voz propia y ofrecer un trabajo que lo represente plenamente. Ahora, la expectativa en torno al álbum es alta, y Tomlinson ha asegurado que aún tiene "muchas sorpresas bajo la manga". El tiempo determinará que tan bueno es su futuro álbum, pero sería toda una sorpresa que defraude.
