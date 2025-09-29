Danny Ocean brindó una fiesta tropical en Buenos Aires y reiteró su fuerte apoyo al pueblo venezolano

El cantante de pop latino presentó “Reflexa Tour 2025” y garantizó una noche a puro baile, fiesta y ritmo, con Elena Rose como artista invitada. “Me Rehúso”, “Dembow” y “Swing” fueron algunos de los hits que sonaron dentro del setlist de 30 canciones.

La atmósfera y el escenario del Movistar Arena se transformaron en un set tropical, caribeño y veraniego. La fiesta y el baile fueron las dos palabras claves de la noche. Danny Ocean , el cantante venezolano de 33 años, presentó “ Reflexa Tour 2025 ” en Buenos Aires para repasar sus hits más destacados y el lanzamiento de sus más recientes álbumes: “REFLEXA” (2024) y “ Babylon Club ” (2025).

El concierto navegó por 30 canciones que alternaron momentos más electrónicos y enérgicos, con otros más íntimos e introspectivos. Ante 15 mil personas , y un público compuesto en gran porcentaje por venezolanos, Buenos Aires se convirtió en terreno hogareño para el cantante. “ Gracias por hacernos sentir como en casa ”, expresó Danny, con mensajes de apoyo al pueblo de su país que estuvieron presentes durante todo el concierto.

Bajo la producción de DF Entertainment , el cantante venezolano regresó a nuestro país luego de dos años, con una gran emoción, gratitud y cariño hacia el público argentino. Elena Rose , la cantante venezolana dueña del hit “ Me Lo Merezco ”, fue la artista telonera invitada del tour.

“Imaginate” y “Vitamina” fueron la dupla encargada de abrir la noche. En un minimalista escenario, compuesto solamente por los músicos, pantallas con proyecciones de playas, y un sol colgante a lo alto, la voz y carisma de Danny fueron la única exitosa fórmula.

“Swing”, “Epa Wei” y “Ley Universal”, afirmaron que el show de casi dos horas iba a ser un potente clima de gritos, cantos y baile, con todos los fanáticos bajo la misma orden de diversión. Con algunos cortes que se completaban por cámaras interactivas con el público, llegó uno de los momentos más destacados de la noche.

danny ocean (1) La cantante Elena Rose es la artista telonera encargada de abrir los conciertos en el tour. @irishsuarez

Danny Ocean se trasladó a una mini plataforma entre el campo delantero y trasero para interpretar “Dembow” y “Fuera Del Mercado”, uno de los temas más sensibles y personales para él. De regreso al escenario principal, el cierre fue una seguidilla de temas que elevaron a un público ya manija: “Una Niña De Venezuela”, “Caracas 2000”, y “Veneka” junto a Akapella.

El cantante se encargó durante varios momentos de la noche de expresar su apoyo y fuerza al pueblo venezolano, a veces mediante las letras de sus canciones y otras con un breve discurso. “Me Rehúso”, el hit que lo catapultó a la fama en 2016, fue el broche de oro para consagrar una noche a puro pop latino y emoción. Danny Ocean ya tiene una nueva cita pactada con el público argentino, ya que regresará a nuestro país en marzo de 2026 para presentarse en el marco del Lollapalooza.

Danny Ocean en Argentina

Tour: “Reflexa Tour 2025”

Ubicación: Movistar Arena, CABA.

Duración: 1 hora y 40 minutos

Setlist: