Chiche Gelblung, testigo de guerras y conflictos en Vietnam, Irak, Biafra y Ucrania

El periodista Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años , dejando una trayectoria de más de seis décadas en los medios argentinos. Entre sus experiencias profesionales más impactantes estuvieron sus coberturas como corresponsal en Vietnam, Biafra e Irak , y su regreso a una zona de guerra en 2022, cuando viajó a Ucrania a los 78 años.

A lo largo de su extensa trayectoria, Gelblung recorrió distintos escenarios internacionales como corresponsal. Entre ellos estuvieron Vietnam, Biafra, Irak y Ucrania , conflictos que le permitieron desarrollar una mirada particular sobre el trabajo periodístico en zonas atravesadas por la violencia.

Sin embargo, fue la guerra de Vietnam la cobertura que más profundamente lo impactó. En 2024, durante una entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, recordó los momentos más difíciles que atravesó durante aquellas misiones y explicó cómo la experiencia modificó su manera de ver la vida.

“ Fue un antes y un después, te cambia. La gente no tiene idea del olor de la guerra. Es el olor de la sangre, y oler la sangre es terrible, una sensación muy movilizadora ”, relató Gelblung al recordar aquellos años.

El periodista estuvo dos veces en Vietnam . Una de ellas coincidió con uno de los momentos más críticos del conflicto: la caída de Saigón . La situación que vivió durante la retirada quedó grabada entre sus recuerdos más traumáticos.

“Estuve dos veces en Vietnam, una vez más complicada porque fue la caída de Saigón. Lloré un día entero cuando logré escapar. Nos fuimos en el último avión de China Airlines y aterrizamos en Nom Pen, que estaba peor que Vietnam. Apenas bajamos del avión, nos empezaron a cagar a tiros. Íbamos del mal en peor”, contó.

Después de aquel episodio, Gelblung y su equipo lograron refugiarse en un hotel abandonado y finalmente llegaron a Tailandia. Según recordó, durante ese trayecto no habían comido ni dormido y el agotamiento físico se combinó con la tensión de haber atravesado una zona de guerra.

“Cuando llegué a Tailandia lloré 24 horas seguidas y no podía parar. Era el estrés postraumático, era el llanto de un niño”, confesó durante la entrevista.

Biafra, Irak y otras coberturas internacionales

Vietnam no fue el único conflicto que atravesó su carrera. Gelblung también estuvo presente en Biafra e Irak, como parte de una etapa profesional en la que buscaba cubrir los acontecimientos directamente desde los lugares donde ocurrían.

Su primera misión como corresponsal de guerra había sido la batalla de los Seis Días, en 1967, cuando tenía 21 años. Aquella experiencia abrió un recorrido que posteriormente lo llevó a distintos escenarios internacionales y consolidó una de las facetas más particulares de su trayectoria.

Con el paso de los años, esas coberturas quedaron integradas a una carrera que combinó periodismo gráfico, televisión y radio, pero también una fuerte vocación por estar en el lugar de los hechos.

A los 78 años volvió a una zona de guerra

En marzo de 2022, Gelblung volvió a demostrar esa vocación cuando viajó a Europa del Este para cubrir la invasión rusa de Ucrania. Tenía entonces 78 años y decidió trasladarse hasta la frontera entre Polonia y Ucrania para realizar una cobertura especial para Crónica TV.

El periodista partió hacia Polonia el 1° de marzo, pocos días después del comienzo de la ofensiva rusa, acompañado por el camarógrafo Marcelo “Chelo” Álvarez. Desde allí comenzó a transmitir sobre el éxodo de miles de personas que abandonaban Ucrania.

“Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente. Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar... Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar”, había explicado antes de viajar.

Finalmente, Gelblung logró ingresar a Ucrania y llegó hasta Lviv, pese a las restricciones y controles propios de una zona en guerra. En una de sus transmisiones, describió la situación que encontraba en la frontera y el movimiento de personas que intentaban ponerse a salvo.

“Estamos yendo a otra de las fronteras, pero estamos a la vuelta de la guerra, es dramático lo que se vive acá”, relató durante uno de sus móviles.

La experiencia volvió a ponerlo frente a las consecuencias humanas de un conflicto. Desde Polonia habló sobre el éxodo de mujeres y niños, las familias separadas y las dificultades que enfrentaban quienes intentaban abandonar Ucrania.

“El éxodo tiene un color triste, tan triste que es impresionante”, describió durante una de sus transmisiones.

Casi seis décadas después de aquella primera misión, Gelblung volvió a una zona de guerra con la misma idea que había guiado buena parte de su carrera: estar donde ocurrían los acontecimientos para contarlos en primera persona.

En 2024, al recordar Vietnam, resumió el impacto que esas experiencias tuvieron en él con una frase que atravesó toda su trayectoria como corresponsal: “La guerra es lo peor que le puede pasar a las personas. Volves diferente”.