Cannes homenajea a Solanas en sus Clásicos

Porque él venía haciendo, siempre en primera persona, documentales que no sólo eran de denuncia sino de propuestas, en los que daba la palabra a gente amiga que valía la pena conocer: científicos, chacareros, buscavidas, personas con ganas y capacidad de hacer cosas, por ejemplo esa de “La dignidad de los nadies” y “Argentina latente”. Pero aquí no hay denuncia, su voz no suena indignada sino admirada y divertida, y en un momento condolida, cuando visita a su amigo Pavlovsky ya muy enfermo.