Eddie, el creador que vivió en las sombras

Músico, escritor, foniatra recibido con las notas más altas, el puntano Eddie Bustos fue una de esas luces que suele haber en las provincias y, como no se ponen en lo alto, apenas iluminan un poquito, casi con vergüenza. Brilló cuando niño, no pudo hacerlo en la gran ciudad, no se animó a sobrevivir en la tormenta y se refugió en su pueblo chico, donde lo apreciaban, pero siempre le quedó eso del “pude haber sido”. Y el hombre era un poco depresivo. A veces, “su parsimonia habitual se convertía en verdadera lentitud”, dice su esposa, pero quizás esté aludiendo a un personaje. El hizo varios, y muchas canciones. Dejó decenas de partituras, dibujos, cuatro discos, un trabajo académico sobre su especialidad, dos perros y tres libros: “Cuentos incompletos II” (no hay I), “Ultima vez” y “Yo estuve ahí”. Daniel Samyn lo registra en el desierto, y más en su refugio, una cueva llena de papeles y vinilos, graba sus anécdotas cargadas de penas e ironías, hábilmente envuelve lo que vemos con sobreimpresiones, nos deja escuchar fragmentos de sus libros, leídos por la esposa, y sus temas, el mejor y más melancólico en el cierre. Buen retratista, no sólo afirma la memoria de un amigo valioso, sino que hace pensar, como bien dice, “la forma en que tramitamos las luces y sombras de la vida”. Autor de otros interesantes acercamientos a personas que parecen ignoradas, también su luz debería ponerse en lo más alto.