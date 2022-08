Murió la actriz Olivia Newton-John, recordada por Grease

View this post on Instagram

"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation", continúa el posteo.

Newton-John alcanzó la cúspide de su carrera al interpretar junto al actor John Travolta el recordado musical Grease en 1978, éxito de taquilla cuyas canciones se convirtieron en la banda musical de varias generaciones en todo el mundo.

Grease - You're The One That I Want [HQ+Lyrics]