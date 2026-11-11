La sentida despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino de Los Palmeras: "Un compañero de la vida"

La muerte de Marcos Camino conmocionó mundo de la música y el espectáculo en general. El músico de 76 años fue encontrado sin vida en un estudio de grabación ubicado en el barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe. Según las primeras informaciones de la Policía local, se habría quitado la vida.

Tras conocerse la triste noticia, uno de los momentos más fuertes y esperados de la jornada fue la despedida de Rubén "Cacho" Deicas . El histórico cantante de Los Palmeras despidió públicamente a su antiguo compañero.

" Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos , las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos", escribió Deicas junto a una fotografía en la que aparecen ambos sentados en un escenario.

En otro tramo de la publicación, Cacho expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del músico. " Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza", manifestó.

El mensaje concluyó con una breve frase dedicada al fundador de Los Palmeras: "Que en paz descanses, Marcos" .

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La despedida de Deicas cobra otro significado si se tiene en cuenta la historia reciente de ambos músicos. Durante más de cinco décadas, fueron dos de las figuras centrales de Los Palmeras y construyeron juntos una de las sociedades artísticas más reconocidas de la cumbia santafesina.

Sin embargo, el vínculo atravesó una fuerte crisis en 2025, cuando Cacho Deicas se alejó de la agrupación después de una serie de diferencias con Marcos Camino y la producción. El conflicto incluyó acusaciones cruzadas, declaraciones públicas y una disputa por la continuidad de la relación laboral que terminó con la disolución de la sociedad que compartían.

Aunque en febrero de aquel año Camino había contado que visitó a Deicas, le pidió disculpas y ambos se dieron un abrazo, las diferencias volvieron a quedar expuestas meses después. En junio se formalizó la salida del cantante de la agrupación.

La trayectoria de Marcos Camino en Los Palmeras

Camino y el cantante Rubén "Cacho" Deicas fueron durante décadas las dos grandes figuras de Los Palmeras, grupo que lideraron durante más de 50 años y llevaron al estrellato nacional e internacional. Uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria fue la presentación en la final de la Copa Sudamericana 2019, cuando interpretaron sus canciones ante miles de hinchas en la previa del encuentro entre Colón e Independiente del Valle.

La actuación quedó en la memoria del fútbol argentino y se convirtió en uno de los hitos más recordados de la historia de la banda. Durante 2026, Camino había decidido alejarse de Los Palmeras por cuestiones vinculadas con su edad y su salud, según había explicado públicamente. Su salida se produjo un año después de la desvinculación de Deicas, en medio de una ruptura en la histórica sociedad artística que ambos habían construido.

¿Cuándo y dónde será el último adiós a Marcos Camino?

La página oficial de Los Palmeras emitió un comunicado invitando a sus seguidores a despedir al artista en una sala velatoria este miércoles 11 en Santa Fe. "Acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Marcos en este momento de profundo dolor", expresaron.

"Quienes deseen despedirlo podrán hacerlo este miércoles en Sentir, Sala 3, de 14 a 18 hs. Gracias por acompañar con respeto y cariño", concluyeron.