Comenzó el juicio contra Alec Baldwin por la muerte de Halyna Hutchins en el set de "Rust"

Baldwin, de 66 años, dijo que no sabía que el arma estaba cargada y que no apretó el gatillo.

Bajo el escrutinio mediático, la fiscal argumentará que Baldwin quebró reglas básicas de seguridad para manipular armas en un plató, e intentará caracterizarlo como una poderosa estrella de cine que actuaba de forma descontrolada en el set.

El actor estuvo el martes en el juzgado de Santa Fe para la elección del jurado, que quedó configurado por once mujeres y cinco hombres (incluyendo los suplentes), y que ahora tiene la tarea de decidir si es culpable de la tragedia.

Uno de sus abogados, Alex Spiro, pasó buena parte del proceso de selección el martes recordándoles a los potenciales jurados que sus sentimientos u opiniones previas sobre la carrera de Baldwin no pueden influir en su análisis del caso ni en su veredicto.

Baldwin, quien acumula decenas de títulos en cine y televisión durante más de cuatro décadas de carrera, incursionó fuertemente en la comedia en los últimos años, incluyendo su repetida imitación del expresidente Donald Trump en el programa "Saturday Night Live", que le ganó afectos y desafectos en la polarizada opinión pública estadounidense.

Spiro y su equipo buscarán presentar a Baldwin como una víctima, que no sabía que el arma estaba cargada y que no presionó el gatillo, y que como actor no era responsable por revisar el estado de las armas utilizadas en el rodaje.

La jueza descartó en una audiencia preliminar el uso de evidencia que inculpe a Baldwin en su papel adicional de productor ejecutivo de "Rust".

Cómo fue la muerte de Halyna Hutchins

Hutchins, una estrella en ascenso de acuerdo a voces de la industria, tenía 42 años cuando murió. La directora de fotografía nació en Ucrania y creció en una base militar soviética en el Círculo Polar Ártico. Estaba casada y tenía un hijo.

Fue herida mortalmente durante un ensayo de "Rust" en una pequeña capilla que forma parte del Rancho Bonanza Creek, a unos 30 kilómetros de Santa Fe, en una tarde soleada de octubre de 2021.

Baldwin practicaba una escena en la cual su personaje, un forajido que, arrinconado en una iglesia por dos agentes, saca su Colt, cuando la tragedia tocó a la puerta.

El actor asegura que le dijeron que el revólver estaba "frío", que en la jerga del cine significa sin munición y seguro para usar. Las balas reales están prohibidas en los sets de rodaje.

Después de los argumentos de apertura este miércoles, el jurado escuchará a los testigos, entre los cuales se espera esté el director de "Rust", Joel Souza, quien fue herido por la misma bala que mató a Hutchins.

La lista de posibles testigos incluye a David Halls, el primer asistente de dirección de la película de vaqueros, quien se declaró culpable tras aceptar un acuerdo que le evitó tiempo de prisión, y el proveedor de armas de fuego de utilería, Seth Kenney.

Se desconoce si Baldwin se subirá al estrado en su defensa.

Está previsto que el juicio se extienda durante diez días, tras lo cual el jurado comenzará sus deliberaciones.

La tragedia paralizó el rodaje de "Rust", pero la cinta fue concluida el año pasado en Montana con el viudo de Hutchins como productor.