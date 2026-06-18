Comienza la venta de entradas para Maná en River Plate: cómo y dónde comprar

La fecha forma parte de Vivir Sin Aire Tour, una gira especial de estadios con la que la banda celebrará cuatro décadas de trayectoria recorriendo algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica.

Maná anunció su único show en la Argentina para 2026 , desembarcando por primera vez el 10 de diciembre en el Estadio de River Plate , para celebrar 40 años de éxitos de la banda de rock en español más popular de todos los tiempos.

El anuncio llega en un momento excepcional para Maná . Su participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los coloca nuevamente frente a millones de espectadores alrededor del mundo, reafirmando su vigencia como una de las agrupaciones más importantes de la música latina.

Con una presentación que reafirmó su energía, la banda interpretó su icónico hit “Oye mi amor” haciendo vibrar a más de 80.000 personas en el Estadio Azteca de México en la antesala a una gira que ya mantiene expectantes a incontables fanáticos alrededor del globo.

La fecha será este 10 de diciembre y las entradas se podrán conseguir en Preventa desde hoy jueves 18 de junio a partir de las 14 hs con tarjetas de crédito y débito Santander en 6 cuotas sin interés. La Venta General comenzará el viernes 19 de junio a partir de las 14 hs con todos los medios de pago y en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander.

Ambas instancias de venta serán a través de www.allaccess.com.ar.

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Precios y ubicaciones para el show de Maná en River Plate

PLATEA VIP PLATINO: $250.000 + S/C

PLATEA VIP ORO: $230.000 + S/C

CAMPO GENERAL: $85.000 + S/C

PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO PREFERENCIALES: $190.000 + S/C

PLATEAS SAN MARTÍN Y BELGRANO ALTAS (SIN NUMERAR): $135.000 + S/C

PLATEA SIVORI MEDIA (SIN NUMERAR): $120.000 + S/C

PLATEA SIVORI ALTA (SIN NUMERAR): $70.000 + S/C

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La fecha forma parte de Vivir Sin Aire Tour, una gira especial de estadios con la que la banda celebrará cuatro décadas de trayectoria recorriendo algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica (Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Buenos Aires). Para el público argentino, este concierto tendrá un significado especial: será la única oportunidad de ver a Maná en vivo en el país durante 2026.

Vivir Sin Aire Tour recorrerá algunos de los estadios más importantes de Latinoamérica: el Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio San Marcos de Lima (2 de diciembre), el Estadio Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre), el Estadio River Plate de Buenos Aires (10 de diciembre), culminando la gira en México, su casa, en el Estadio GNP Seguros (17 de diciembre).

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y un legado que ha trascendido generaciones y fronteras, la agrupación regresa al país nada menos que en el estadio más grande de Argentina, para celebrar 40 años de historia junto a su público.

Vivir Sin Aire Tour reunirá los himnos que han definido la carrera de Maná y marcado la historia del rock en español, en una producción de gran formato diseñada para conmemorar uno de los aniversarios más importantes de su trayectoria.