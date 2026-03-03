Joaquín Levinton lanza su propia línea de alfajores, "Pescado Raúl"

Para celebrar sus 51 años, el líder de Turf también presenta "Yo soy Joaquín", su primer disco solista grabado hace más de una década.

A los 51 años, Joaquín Levinton decidió que celebrar su cumpleaños implicaba mucho más que un simple festejo. El líder de Turf eligió el día de su nacimiento para presentar dos nuevos proyectos : su primer disco solista y una línea de alfajores llamada “Pescado Raúl” .

La fecha no es casual. En diciembre de 2025, el músico sufrió un infarto agudo de miocardio mientras estaba en un bar de Palermo. Fue asistido por el SAME y trasladado de urgencia al Hospital Fernández , donde recibió atención inmediata. "Entré ahí en una situación bastante jodida y me salvaron" , recordó en una entrevista en FM Mega 98.3.

Meses después, ya recuperado y con el alta médica, el artista habla del episodio como “un susto” que, lejos de paralizarlo, lo empujó a concretar proyectos que tenía pendientes. " Hacía tres meses me estaba muriendo y hoy estoy renaciendo a lo loco" , dijo, entre risas.

El nombre no pasa inadvertido. “Pescado Raúl” remite de inmediato a una escena que protagonizó Levinton durante su participación en MasterChef Celebrity Argentina .

En medio de una devolución del jurado, cuando le preguntaron cómo se llamaba el pescado que había preparado, respondió con total naturalidad: “Raúl” . El momento se volvió viral en las redes sociales y, ahora, ese guiño se transforma en marca registrada.

La línea de alfajores tendrá dos variedades clásicas: chocolate blanco y chocolate negro, ambos con relleno de dulce de leche. "Pruébenlo cuando tengan ganas de sentir un buen sabor", recomendó el cantante.

Según adelantó el propio músico en diálogo con Bebe Contepomi en “Y todo lo demás también”, su programa en FM La Mega 98.3, el producto estará disponible próximamente en distintos puntos del país.

“Me parecía que sacar un disco solamente era poco”, comentó con ironía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/filonewsOK/status/2028585026573463948&partner=&hide_thread=false Joaquín Levinton lanzó un alfajor que se llama "Pescado Raúl"



El líder de Turf fue a Mega 98.3 a presentar su nuevo disco y sorprendió con otro anuncio: "No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor". pic.twitter.com/18MBcevXo1 — Filo.news (@filonewsOK) March 2, 2026

"Yo soy Joaquín", el nuevo disco del cantante

En paralelo al lanzamiento de los alfajores, Levinton presentó "Yo soy Joaquín", su primer álbum solista. Se trata de un trabajo de nueve canciones que comenzó a grabar hace más de diez años junto al productor Ezequiel Araujo y que, por distintas razones, quedó archivado en una computadora.

El material reapareció recientemente y el músico decidió completarlo y editarlo. "Es un disco personal que habla de mí. De cosas más íntimas que tienen que ver con mi relación con el amor, con las amistades", señaló en una entrevista en "La Viola".

"Siempre estuve como abogado de Turf", explicó, en referencia al rol central que ocupó su grupo en su carrera, y continuó: "Este disco lo tenía guardado y pendiente. Y no era bueno que yo lo tenga guardado. Era como si tuviese la necesidad de decir estas cosas".

El lanzamiento coincide con un momento de exposición pública después el episodio cardíaco de diciembre. En el festival Cosquín Rock sorprendió al ingresar al escenario en camilla, en una puesta performática que jugó con el susto reciente y que generó repercusión. Fue su manera de demostrar que estaba de vuelta.

En paralelo, su vínculo con Turf continúa activo. La banda tiene previsto tocar el próximo viernes 13 de marzo en el Lollapalooza, y el 9 de mayo en el C Art Media para celebrar sus 30 años de trayectoria.