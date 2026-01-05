Conmoción en Hollywood: la actriz Evangeline Lilly reveló que tiene daño cerebral tras sufrir un accidente + Seguir en









A través de un video que compartió en sus redes, la actriz de "Lost" y "Ant-Man" compartió la noticia y habló con franqueza sobre su estado de salud y el impacto que el diagnóstico tuvo en su vida.

Lilly interpretó a Hope Van Dyne en "Ant-Man".

Evangeline Lilly, reconocida mundialmente por sus papeles en Lost y la saga Ant-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, reveló que tiene daño cerebral como consecuencia de un accidente que sufrió en mayo pasado en una playa de Hawái.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz canadiense compartió la noticia y habló con franqueza sobre su estado de salud y el impacto que el diagnóstico tuvo en su vida.

El mensaje de Evangeline Lilly sobre su salud “Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico. Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias”, escribió sobre lo que arrojaron los estudios que se realizó tras desmayarse y golpearse la cabeza contra una roca.

Lilly explicó que los médicos detectaron que casi todas las áreas de su cerebro están funcionando a “una capacidad disminuida”. Además, remarcó que el proceso de recuperación será largo y exigente.

“Voy a llegar al fondo del asunto con los médicos y luego me voy a embarcar en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago”, expresó. Sin embargo, destacó un costado inesperado de esta situación: “Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad”.

Embed - Evangeline Lilly on Instagram: "Verdict's in...I do have brain damage from my tbi. Comforting to know my cognitive decline isn't just peri-menopause, discomforting to know what an uphill battle it will be to try to reverse the deficiencies. Thank you all for always asking, for always caring, and for your continued prayers #tbi #concussion #concussionrecovery #braindamage #healing" View this post on Instagram Cómo fue el accidente de Evangeline Lilly en Hawái El episodio ocurrió durante un paseo por una playa hawaiana, cuando la actriz se desmayó y se golpeó violentamente la cabeza. Tras el accidente, fue hospitalizada y compartió imágenes que generaron una fuerte preocupación entre sus seguidores, donde se la veía con el rostro lastimado, ensangrentada y con un diente roto. En aquel momento, también relató que desde chica sufre desmayos y episodios de pérdida de conciencia. “He tenido ausencias y desmayos desde pequeña. Me hicieron pruebas de epilepsia de pequeña y luego se inclinaron por la hipoglucemia, sin hacerme ninguna prueba”, explicó, y agregó que durante años creyó que ese era el origen de sus problemas de salud. En 2024, Evangeline Lilly ya había anunciado su retiro de la actuación como consecuencia de las lesiones sufridas, una decisión que ahora cobra mayor sentido a la luz del diagnóstico que acaba de hacer público.

Temas Actores

Salud

accidente