Crímenes en countries: la historia que no cesa

A. Roemmers: Estaba en el campo, en las sierras, en Córdoba, almorzando con amigos, y uno de ellos contó algo que le había ocurrido con su padre. Eso me movilizó. Le dije que me daban ganas de escribir lo que había contado porque me resuenan cosas mías, y si tenía inconveniente en que lo hiciera. La pandemia me iba a tener un tiempo allá y la escritura va a ser una forma de tener la tensión volcada en la escritura. Me dijo que no tenía problema, y yo le aseguré que iba a cambiar los nombres, los lugares. Sumé hechos que no obedecían al caso, cosas que tenían que ver conmigo, y así surgió la novela.

P.: ¿Se propuso que en su thriller hubiera sexo, corrupción, el mundo del gran dinero?

A. R.: A la historia que realmente ocurrió le fui agregando hechos que sostuvieran la tensión. Empecé a escribir un poco como mi novela anterior, “Vivir se escribe en presente”, con el crimen de los protagonistas, y en la editorial me lo cuestionaron. Eso me llevó a repensar todo, a hacer flashbacks, a imaginar hechos, como el cadáver que se encuentra al principio, pero la trama se fue construyendo desde aquel relato inicial. No me interesa hacer un cocktail drop para que el libro se venda. Lo que hago es buscar que el lector tome conciencia que pequeñas cosas de su entorno, sobre las que pueden actuar, pueden cambiar el mundo. La Madre Teresa decía que si cada uno barre la puerta de su casa tendremos un mundo limpio. El mundo no está mal por unos pocos que hacen desastres, está mal por los millones que no hacen todo lo bueno que pueden hacer para tener un mundo diferente. “Morir lo necesario” muestra lo que un padre logra al poder comunicarse con su hijo y así consigue algo impensado hasta allí.

P.: Es lo que pasa con el comisario y su hijo.

A.R.: Y con él y su mujer. Tenían un punto de permanente disenso y él tuvo que cambiar sus preconceptos. Tuvo que cambiar sus prejuicios respecto a la orientación sexual de su hijo, aceptarlo, abrazarlo, y eso a la vez le arregla su matrimonio. La reconciliación familiar hace bien al grupo y a su entorno. Lo que se encauza bien tiene una inesperada y beneficiosa influencia.

P.: ¿Por qué va cambiando de géneros literarios, de la poesía a un texto espiritualista y de ahí a un thriller?

A.R.: Soy medio incalificable. He hecho cosas diferentes. Es como un desafío. Cuando me decía que escribiera una novela, yo me negaba, y finalmente ya estoy por la segunda y no sé cuántas serán. “El regreso del joven príncipe” no es una novela, es un libro de revelación interior. “Morir lo necesario” es fruto de los meses de encierro por la pandemia, después vino la reescritura y las correcciones.

P.: El título al final del libro se vuelve metafórico.

A.R.: El primer título que pensé fue “Déjà vu” porque hay una escena importante que se repite, pero un amigo me recordó que hay una película con ese nombre. Luego se me ocurrió “Morir lo necesario” como una forma de decir todo lo posible de uno hasta que llegue el momento final, que todo lo dejemos en nuestros emprendimientos, en las personas que queremos, en aquellas con las que interactuamos. Acaso sea algo de Hermann Hesse, mi autor preferido desde la juventud.

P.: ¿Qué piensa escribir ahora?

A.R.: Tengo la estructura de una novela completamente diferente, una saga familiar en la historia europea de los últimos siglos. Pero para mí lo principal, en este momento, son los guiones de unas series para streaming.