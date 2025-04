Cuánto cobrará Wanda Nara por su nueva serie en Netflix

No es el único proyecto que la intérprete de “Bad Bitch” tiene para este año. Es que no solo se sumará a la segunda entrega de la versión argentina de Love is Blind (Netflix) sino que también se pondrá al frente de MasterChef (Telefe).

Sobre cuál es el rol que cumplirá Nara, la periodista comentó: “ Ella va a hacer de Wanda, es una suerte de real life con partes documentales y, quizás, también utilicen el recurso de la dramatización para algunos momentos que ya no sean posibles de presentar de manera documental”.

Además, indicó que pese a que no hay fecha de estreno confirmada, sí se sabe que la ficción contará con un total de seis capítulos y que hasta puede tener una segunda parte. “ La cifra exacta que va a cobrar Nara por seis capítulos de la primera temporada de su serie para Netflix es de 500.000 euros . También hay opción de una segunda parte y, en ese caso, ya hay un plus estipulado de un cinco por ciento extra”, lanzó Calabró.

El anuncio de Wanda Nara sobre su próxima serie

El anuncio de la serie fue realizado por la misma Nara desde sus redes sociales el mismo día que la Justicia determinó que las debía suspender momentáneamente. “No sé si me van a cerrar o no las cuentas, está trabajando en eso mi abogado. Sería algo súper injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo”, expresó, visiblemente molesta por la medida judicial, antes de dar a conocer la buena nueva.

En ese sentido, adelantó que se encuentra enfocada en varios trabajos. “Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían: se viene Wanda Nara, La Serie”, adelantó. “Empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles porque me pone muy feliz”, completó.