Danny Boyle dio más detalles sobre el regreso de Cillian Murphy en la trilogía de películas "28 Years Later"

Tras 28 Days Later (2002) y 28 Weeks Later (2007), la próxima secuela está protagonizada por Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes.

La película de terror postapocalíptica, escrita y dirigida por Boyle, se estrenará en cines el 20 de junio. Tras 28 Days Later (2002) y 28 Weeks Later (2007), la próxima secuela está protagonizada por Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes .

Añadió que Spike, el niño de 12 años interpretado por Alfie Williams en 28 Years Later, es fundamental en la nueva historia. "Estará presente durante toda la película. Rodamos las dos primeras consecutivamente, por razones logísticas, de disponibilidad de los actores y también por la historia. Son prácticamente continuas".

Luego, Boyle compartió algunos detalles sobre la segunda película de la nueva trilogía, 28 Years Later: The Bone Temple, cuyo estreno está previsto para el 16 de enero de 2026. "Hay una coda... no es una coda, es el epílogo o un tema final al final de la primera película [28 Years Later] que te da una transición a la segunda película", explicó.

"Aunque cada historia se completa sola, también hay una fase de transición a la siguiente película. Así que es muy ambicioso. Aún no tenemos el presupuesto para la tercera. Supongo que dependerá de cómo le vaya a la primera. Pero con suerte, si nos va bien, nos darán el visto bueno para el presupuesto y para la tercera. Todos están esperando, la verdad. Incluso Cillian".

"Está en la segunda", dijo Boyle, antes de añadir: "No debería revelar demasiado. Me matarán".