De la televisión al cine: la película "Game of Thrones: Aegon's Conquest" ya tiene fecha de estreno + Agregar ámbito en









La cinta tratará sobre Aegon I, el fundador de la dinastía Targaryen, y su conquista de Westeros. Estará basada en las extensas novelas de George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego.

El universo de George R.R. Martin llega al cine.

Finalmente y tras el anuncio oficial, se confirmó la fecha en que Game of Thrones llegará a la gran pantalla con Aegon's Conquest.

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La primera película ambientada en el mundo ficticio de Westeros, tiene previsto su estreno el 6 de junio de 2029. Owen Harris dirigirá la película a partir de un guion de Beau Willimon.

Harris es productor ejecutivo de A Knight of the Seven Kingdoms de HBO y dirigió varios episodios de la primera temporada. Entre sus otros trabajos como director se incluyen episodios de Black Mirror, la nueva versión de Twilight Zone de 2019 y Brave New World con Alden Ehrenreich. Willimon fue el showrunner de House of Cards de Netflix y guionista de Andor, la exitosa serie de Star Wars de Disney+.

Se sabe poco sobre la película, solo que se tratará sobre Aegon I, el fundador de la dinastía Targaryen, y su conquista de Westeros. Estara basada en las extensas novelas de George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego. La historia se ambientará siglos antes de los acontecimientos de Game of Thrones.

¿Quién es Aegon I Targaryen? La historia de Aegon I Targaryen se narra en el libro Fuego y Sangre de Martin , que relata el ascenso y la caída de los distintos reyes Targaryen. El Aegon original fue el primero en unificar los reinos de Poniente bajo un solo gobernante.

Forjó el Trono de Hierro con las armas fundidas de sus enemigos y gobernó la tierra junto a sus dos hermanas-esposas y reinas, Visenya y Rhaenys. Mientras tanto, la cuarta temporada de House Of The Dragon fue confirmada por HBO. Otra precuela de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, se estrenó a principios de este año y ya ha sido renovada para una segunda temporada. Basada en la serie de novelas cortas Cuentos de Dunk y Egg, narra las aventuras del caballero errante Dunk y su escudero, Egg.