Cada vez falta menos para una nueva edición de los Premios Oscar y la Argentina ya sabe cuál es la película que la representará. Se trata de La virgen de la tosquera, el largometraje dirigido por Laura Casabé que lleva al cine el universo de los cuentos de Mariana Enríquez.
"La Virgen de la Tosquera": dónde ver la película elegida para representar a la Argentina en los Premios Oscar
La película basada en cuentos de Mariana Enríquez también fue elegida para representar al país en los premios Goya.
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Premios Oscar 2027: La virgen de la tosquera es la película elegida para representar a Argentina
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La elección estuvo a cargo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, que seleccionó la producción para representar al país en la competencia internacional, la misma ya había sido seleccionada para ser la representante en los Goya.
Tras su estreno en cines en enero de este años, la película se convirtió en una de las producciones nacionales más relevantes de la temporada, con más de 85000 espectadores. A pesar de no haber contado con varias de las salas más importantes del país y a tener en muchos horarios poco convenientes para el público, La virgen de la tosquera se las arregló muy bien y cerró su primer fin de semana en cartelera con casi 14.000 entradas vendidas en 80 complejos.
Previamente había pasado por los prestigiosos festivales de Sundance y Sitges y se consagró en el Bafici como ganadora de la Competencia Argentina.
Dónde ver La virgen de la tosquera
La película dirigida por Casabé y escrita por Benjamín Naishtat está disponible en HBO Max para ver en streaming.
De qué trata La virgen de la tosquera, basada en los cuentos de Mariana Enriquez
La película está basada en una hibridación de dos cuentos de Mariana Enríquez: "La virgen de la tosquera" y "El carrito". Ambos relatos forman parte del libro de cuentos "Los peligros de fumar en la cama".
La historia sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están profundamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En el agitado verano de 2001, marcado por la crisis social y económica del país, irrumpe Silvia, una mujer mayor y más experimentada que despierta el interés de Diego y altera el equilibrio del grupo. Decidida a recuperarlo, Natalia recurre a su abuela Rita, quien la introduce en un mundo de hechizos y magia negra que cambiará sus vidas para siempre.
Tráiler de La Virgen de la Tosquera, disponible en HBO Max
Reparto de La Virgen de la Tosquera
- Dolores Oliverio como Natalia
- Isabel Bracamonte como Josefina
- Candela Flores como Mariela
- Fernanda Echevarría como Silvia
- Agustín Sosa como Diego
- Luisa Merelas como Rita
- Dady Brieva como Gerardo
- Maicol Orihuela como Kechu
- Víctor José López como Linyera
- Marcelo Antonio Díaz como Juancho
- Alejandra Peralta como Doña Ianópulos
- Pablo Díaz como Tío Alcides
- Facundo Baldor como Marco
- Matheo Falbo como Pibe del puente
- Daniel Posadas como Don Antonio
- Willy Olarte como Héctor
- Wang Ya Lun como Huang
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