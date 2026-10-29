La policía reveló la causa de la muerte de la actriz Hayden Panettiere y dio por terminada la investigación + Agregar ámbito en









La actriz, famosa por sus papeles en Heroes, Nashville y la saga Scream, falleció en su apartamento de Carolina del Sur el 16 de agosto, a la edad de 36 años.

La reconocida actriz tenía 36 años.

Tras varios meses de investigación, la policía de Carolina del Sur (Estados Unidos) ha confirmado que la muerte de la actriz Hayden Panettiere fue accidental.

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Los forenses del condado de Greenville, donde se encontró el cuerpo de Panettiere el 16 de agosto, revelaron previamente que la popular actriz falleció por los efectos tóxicos de varias sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Ahora, las autoridades locales han concluido su investigación y confirmado que no hubo ningún acto delictivo. "Según la determinación del médico forense y los resultados de la investigación, la muerte de Hayden Panettiere ha sido declarada accidental", declaró la policía de Greenville en un comunicado compartido por la NBC.

La actriz, famosa por sus papeles en Heroes, Nashville y la saga Scream, falleció en su apartamento de Carolina del Sur el 16 de agosto, a la edad de 36 años. Su muerte fue anunciada por su padre, Skip , quien la describió como "una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron".

La extensa trayectoria de Hayden Panettiere La actriz comenzó su carrera a los 5 años, protagonizando las telenovelas One Life to Live y Guiding Light. En el año 2000, consiguió su papel revelación en el drama deportivo Remember the Titans junto a Denzel Washington, y al año siguiente fue elegida para la serie de superhéroes de NBC Heroes, en la que interpretó a la animadora regeneradora Claire Bennet.

A partir de ahí, protagonizó la serie dramática musical Nashville de 2012 a 2018, obteniendo dos nominaciones a los Globos de Oro, e interpretó a la popular Kirby en Scream 4 (2011) y Scream VI (2023). Otros créditos cinematográficos de Panettiere incluyen la película de patinaje artístico de Disney de 2005, Ice Princess, en la que coprotagonizó con Michelle Trachtenberg, y Bring It On: All or Nothing (2006). Panettiere había hablado abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas a lo largo de los años, y se retiró de la industria en 2016 antes de regresar en 2023 con Scream VI. En mayo de este año, publicó unas memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning", en las que escribió con franqueza sobre estas dificultades y el impacto de crecer en Hollywood.

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