Denunciaron a Guido Süller por abuso sexual de un menor de 17 años

"Al llegar a su casa me ofreció alcohol y comida. Empecé a tomar y tomar. Él se acercó y me empezó a acariciar diciéndome que me podía ayudar. Que aproveche la oportunidad ya que yo quería ser actor o cantante. Yo seguía tomando alcohol hasta que me dijo que si quería triunfar debía acostarme con él. En eso me empezó a sacar la ropa y a acariciarme", relató el joven. Asimismo, añadió: "Yo me sentía mal en ese momento. Le dije que no quería que esa sea la forma pero me contestó que me relaje, que me deje llevar. Siguió sacándome la ropa, me empezó a tocar mis partes intimas. Yo me resistí pero me quedé duro porque pensé que esa era la forma a llegar a triunfar y aparte me dio miedo que se ponga violento".