Disney+ confirmó que "Only Murders in the Building" tendrá una quinta temporada

Disney+ anunció hoy que Only Murders in the Building , la exitosa serie de comedia ganadora de un Emmy producida por 20th Television, ha sido renovada para una quinta temporada de diez episodios. La cuarta temporada de la serie se emite actualmente, con nuevos episodios todos los martes.

En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, el trío aficionado depodcastingse enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles, Sazz Pataki. Su investigación los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras Charles (Martin), Oliver (Short) y Mabel (Gómez) corren de vuelta a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia.

Only Murders in the Building es de los co-creadores y escritores Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”, “Looking”). Los productores ejecutivos de la cuarta temporada son John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, el creador de This Is Us (disponible en Disney+) y Jess Rosenthal. Desde su primera temporada la serie ha sido consistentemente bien recibida por la crítica y la tercera temporada obtuvo 21 nominaciones a los premios Emmy, el mayor número de nominaciones de la serie hasta la fecha.